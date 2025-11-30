Ο Μπαπέ πάει να πιάσει και να σπάσει ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην La Liga

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει βαλθεί να σπάει όλα τα κοντέρ με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα απειλεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Γάλλος στράικερ σκοράρει κατά ριπάς με τους Μαδριλένους και έχει ήδη σπάσει κάποια ρεκόρ.

Αυτή την φορά όμως είναι προ των πυλών να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Την δεδομένη χρονική στιγμή το ρεκόρ κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος το 2013 είχε σημειώσει 59 γκολ, το 2021 είχε βάλει 58, ενώ το 2014 βρήκε δίχτυα 45 φορές.

Ο Μπαπέ έχει το 2025 έως τώρα 53 γκολ και απομένουν έξι αγώνες έως το τέλος του χρόνου. Αν καταφέρει να σημειώσει έστω και ένα στα εναπομείναντα παιχνίδια θα πιάσει την απόδοση του Πορτογάλου από το 2015 (54 γκολ).

Βέβαια ο Γάλλος ίσως να θέλει να βρει δίχτυα σε κάθε παιχνίδι ώστε να φτάσει τα 59 και γιατί όχι τα 60 ώστε να αφήσει πίσω του τον Κριστιάνο Ρονάλντο.