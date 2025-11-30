Τρελαίνει κόσμο η Κόμο του Φάμπρεγκας - 12 σερί αγώνες αήττητη

Ο Ισπανός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο έχει ενθουσιάσει τους Ιταλούς, αφού η πορεία της ομάδας έως τώρα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.
Μετά τη νίκη της Παρασκευής (28/11) επί της Σασουόλο με 2-0 (σκόραρε και ο Δουβίκας), η Κόμο έφτασε τους 12 σερί αγώνες χωρίς να ηττηθεί.
Μάλιστα έχει δεχτεί μόνο έξι γκολ σε αυτούς τους αγώνες, ενώ έχει σημειώσει 19.
Οι αγώνες της Κόμο
1-1 με Τζένοα
2-1 με Φιορεντίνα
2-0 με Σασουόλο
1-1 με Κρεμονένζε
1-1 με Αταλάντα
2-0 με Γιουβέντους
0-0 με Πάρμα
3-1 με Ελλάς Βερόνα
0-0 με Νάπολι
0-0 με Κάλιαρι
5-1 με Τορίνο
2-0 με Σασουόλο