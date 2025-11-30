Τρελαίνει κόσμο η Κόμο του Φάμπρεγκας - 12 σερί αγώνες αήττητη

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας μεγαλουργεί όντας προπονητής της Κόμο, αφού έχει καταφέρει να την έχει στην 6η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο έχει ενθουσιάσει τους Ιταλούς, αφού η πορεία της ομάδας έως τώρα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.

Μετά τη νίκη της Παρασκευής (28/11) επί της Σασουόλο με 2-0 (σκόραρε και ο Δουβίκας), η Κόμο έφτασε τους 12 σερί αγώνες χωρίς να ηττηθεί.

Μάλιστα έχει δεχτεί μόνο έξι γκολ σε αυτούς τους αγώνες, ενώ έχει σημειώσει 19.

Οι αγώνες της Κόμο

1-1 με Τζένοα

2-1 με Φιορεντίνα

2-0 με Σασουόλο

1-1 με Κρεμονένζε

1-1 με Αταλάντα

2-0 με Γιουβέντους

0-0 με Πάρμα

3-1 με Ελλάς Βερόνα

0-0 με Νάπολι

0-0 με Κάλιαρι

5-1 με Τορίνο

2-0 με Σασουόλο