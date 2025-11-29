Ο Μαχαμαντού Μπάλντε ήρθε από τον πάγκο και «καθάρισε» για τον ΠΑΟΚ Β των δέκα παικτών, κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα (1-0).

Μετά από τρία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ Β έψαχνε «εναγωνίως» βαθμούς, υποδεχόμενος τον ΠΑΣ Γιάννινα, που πέτυχε υπερπολύτιμη νίκη κόντρα στον Μακεδονικό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Με τους Χατσίδη-Μύθου αλλά και τον Σνάουτσνερ «εκτός» ο Δικέφαλος, που είχε τον Δημήτρη Μπέρδο στο ντεμπούτο του να αγωνίζεται στα εξτρέμ με τους Τσιφούτη και Μούστμα πίσω από τον Γκιτέρσο.

«Ασπρόμαυρη» υπεροχή και η φάση-κλειδί

Οι παίκτες του Πονζ μπήκαν με διάθεση να κυριαρχήσουν και τα κατάφεραν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο 16ο λεπτό η μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων, όταν ο Τσοπούρογλου εκτέλεσε πανέξυπνα το φάουλ απευθείας, ο Σίνα απέκρουσε εντυπωσιακά, ο Κοσίδης πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο κίπερ των Ηπειρωτών έδιωξε ξανά εξ επαφής.

Ο Μπουλάρι απείλησε για πρώτη φορά για τους φιλοξενούμενoυς στο 19΄με ευθύβολο σουτ που κατέληξε ψηλά, με τον ΠΑΟΚ Β να βλέπει ξανά τον Κωττά να βγαίνει αναγκαστική αλλαγή στην επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Στο 37΄ήρθε η στιγμή που άλλαξε το ματς. Ο Γκιτέρσος χτύπησε εκτός φάσης τον Πρεκατέ, με τον ρέφερι Αλατσάκη να του δείχνει την κόκκινη κάρτα. Από εκείνο το σημείο, άρχισε η υπεροχή του ΠΑΣ στο γήπεδο, με τους παίκτες του Γκούμα να πιέζουν και να έχουν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Μπουλάρι-Κόντε. 0-0 στο ημίχρονο και ανασύνταξη για τον ΠΑΟΚ Β.

«Χτύπημα» Μπάλντε και 1-0

Με αλλαγές ξεκίνησε η επανάληψη και τον Πονζ να έχει ξεκάθαρα αμυντικές σκέψεις. 5-3-1 σύστημα πλέον για τον ΠΑΟΚ Β, με τους Μπέρδο-Πασαχίδη εκτός και τους Πολυκράτη-Αδάμ να περνούν στον αγωνιστικό χώρο και να αναλαμβάνουν τις πλευρές. Ακόμα πιο αμυντικό το σχήμα στο 62ο λεπτό με τον Μπάλντε να περνάει αντί του Μούστμα.

Αλλαγές και από τον Γιάννη Γκούμα με τον ΠΑΣ να έχει την υπεροχή, δίχως να απειλεί άμεσα την εστία του Νικολακούλη. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει ο ΠΑΣ το έπραξε ο ΠΑΟΚ Β. «Χτύπημα» στην αντεπίθεση, όπως έχει πληγωθεί ο Δικέφαλος πολλές φορές φέτος.

Ο Τσιφούτης στο 67΄έδωσε άψογη πάσα στην πλάτη της άμυνας και ο Μπάλντε με ένα... περίεργο τελείωμα κέρδισε τον Σίνα για το 1-0, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους «ασπρόμαυρους».

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Γιαννιώτες να αδυνατούν να απειλήσουν παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα και τον ΠΑΟΚ Β να παίρνει ένα «ψυχωμένο» τρίποντο.

Στους 14 βαθμούς πλέον ο Δικέφαλος που «ανασαίνει», με τους Ηπειρώτες να παραμένουν στους 8, όντας στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ Β έχει το μακρινό ταξίδι στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Β, ενώ ο ΠΑΣ υποδέχεται τη Νίκη Βόλου.

Συνθέσεις:

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης(46΄Πολυκράτης), Απιατσιόνακ, Κωττάς (22′ λ.τ Μπαταούλας), Κοσίδης, Τσοπούρογλου, Καλόγηρος, Μπέρδος(46΄Αδάμ), Μούστμα(62΄Μπάλντε), Τσιφούτης(75΄Κανίς), Γκιτέρσος.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Τουρκοχωρίτης(46΄Κοντονίκος), Σελιμάι(83΄Ναούμης), Πρεκατές, Μπρκλίτσα(73΄Πατρινός), Δούμας, Παυλίδης(61΄Συμεωνίδης), Κρυπαράκος, Αριγίμπι(73΄Δόσης), Μπουλάρι, Κόντε