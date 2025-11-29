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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας - Cosmote Sport 1
12η αγωνιστική
Κηφισιά
ΚΗΦΙΣΙΑ
3 0
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Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
  • VAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)
  • AVAR: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοι
  • Κολιάκος (Αθηνών)
  • Νίκζας (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Σκορερς
  • 14 Λαρουσι
  • 75 Πόμπο
  • 85 Λαρουσί
Κιτρινες καρτες
  • 33 Σίμον
  • 56 Εμπο
Κοκκινες καρτες
  • 90+5 Ρουκουνάκης
Κιτρινες καρτες
  • 33 Κάλινιν
  • 59 Γκιγιόμε
  • 65 Φέλτες
Κοκκινες καρτες
  • 45+2 Λιάσος

Live: Κηφισιά - Πανσερραϊκός

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