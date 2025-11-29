Live: Κηφισιά - Πανσερραϊκός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας - Cosmote Sport 1
12η αγωνιστική
12η αγωνιστική
ΚΗΦΙΣΙΑ
3 0
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ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
- VAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)
- AVAR: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοι
- Κολιάκος (Αθηνών)
- Νίκζας (Λάρισας)
Τεταρτος
- Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Σκορερς
- 14 Λαρουσι
- 75 Πόμπο
- 85 Λαρουσί
Κιτρινες καρτες
- 33 Σίμον
- 56 Εμπο
Κοκκινες καρτες
- 90+5 Ρουκουνάκης
Κιτρινες καρτες
- 33 Κάλινιν
- 59 Γκιγιόμε
- 65 Φέλτες
Κοκκινες καρτες
- 45+2 Λιάσος