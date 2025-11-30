«Θέλει Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ η Ρεάλ Μαδρίτης»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε συζητήσεις να υπογράψει τον Κριστιάνο και στην Ισπανία έχουν εκστασιαστεί.

Οι Μαδριλένοι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, θέλουν να εντάξουν στις ακαδημίες του τον Κριστιάνο Τζούνιορ.

Ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, αυτή την στιγμή αγωνίζεται στην Αλ Ναασρ και στην ομάδα Κ15, αλλά στην Μαδρίτη θέλουν να τον κάνουν να μετακομίσει στην Ευρώπη.

Βέβαια την απόφαση θα την πάρει ο πατέρας του, ο οποίος διατηρεί άριστες σχέσεις με την «Βασίλισσα» από τα χρόνια που μεγαλούργησε μαζί της στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Όπως είναι λογικό στην Ισπανία έχουν ήδη ξεκινήσει τις συγκρίσεις, αφού το όνομα Κριστιάνο πουλάει πολύ και ειδικά όταν γίνεται λόγος για τον γιο του Πορτογάλου.