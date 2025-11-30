Κάνει «πλάκα» η Premier League στην La Liga - Της έχει πάρει τον αέρα στην Ευρώπη

Μια περίεργη σχέση έχουν αποκτήσει φέτος οι αγγλικές ομάδες με τις ισπανικές και αυτό ευνοεί τους συλλόγους του Νησιού.

Σε πέντε αγωνιστικές του Champions League έως τώρα, έχουν διεξαχθεί 8 αγώνες ανάμεσα σε ομάδες της Premier League και της La Liga.

Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό έτσι όπως έχει γίνει το format της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και δεν αποτελεί κάποια είδηση. Ωστόσο είδηση αποτελεί πως οι αγγλικές ομάδες έχουν χάσει κατά κράτος.

Για την ακρίβεια σε 8 αγώνες, οι ισπανικές ομάδες μετρούν επτά νίκες, με τους Άγγλους να έχουν μόνο μια από την πλευρά τους.

Αυτή είναι η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Νιούκαστλ με 2-1, που το νικητήριο γκολ μπήκε από Άγγλο, τον Μάρκους Ράσφορντ.