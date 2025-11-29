Το ασύλληπτο ρεκόρ που κυνηγάει ο Μπαπέ!

Ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 59 γκολ σε 61 παιχνίδια μέσα στο 2025 και έχει μπροστά του 6 παιχνίδια για να γράψει ιστορία!

Πλώρη για μία ιστορική επίδοση σε ότι αφορά το σκοράρισμα σε ένα ημερολογιακό έτος βάζει ο Κιλιάν Μπαπέ, μετά το εντυπωσιακό καρέ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 59 γκολ σε 61 παιχνίδια μέσα στο 2025 και μπήκε στην δεκάδα με τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις σε ένα ημερολογιακό έτος.

Με την Ρεάλ Μαδρίτης να έχει ακόμα 6 παιχνίδια μέχρι να αλλάξει η χρονιά, ο Μπαπέ έχει την ευκαιρία ακόμα να γράψει την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, αφού η εξωγήινη επίδοση των 91 τερμάτων σε 69 παιχνίδια που είχε σημειώσει ο Λιονέλ Μέσι το 2012 απέχει έτη φωτός μπροστά.