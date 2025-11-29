Με Παμλίδη... οδηγό πέρασε και από την Ηλιούπολη η Καλαμάτα - Νίκη «ανάσα» για τα Χανιά

Καλαμάτα και Χανιά πήραν σημαντικές νίκες απέναντι σε Ηλιούπολη και Ολυμπιακό Β΄ αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η «Μαύρη Θύελλα» συνέχισε την... ξέφρενη πορεία της και πέρασε και από την Ηλιούπολη με 0-3 και «διπλό» Παμλίδη. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό του αγώνα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Έλληνα φορ, ενώ εννιά λεπτά μετά με ωραίο σουτ ο στράικερ της Καλαμάτας πέτυχε το 0-2. Η ομάδα της Μεσσηνίας ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι και στο δεύτερο μέρος και στο 85΄ βρήκε και τρίτο τέρμα με κεφαλιά του Μάντζη για το τελικό 0-3. Με τη νίκη της αυτή η Καλαμάτα συνέχισε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου ομίλου της Super League 2 με 32 βαθμούς και ανέβηκε στο +8 από τον Πανιώνιο που έχει όμως δύο ματς λιγότερα. Η Ηλιούπολη έμεινε στην προτελευταία θέση της κατάταξης με 7 βαθμούς στην συγκομιδή της.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Τσάικα (28′ Κεραμίδας), Νόνης, Κωστούλας (46′ Μπουγαΐδης), Μαϊδανός, Σουντουρά (86′ Σταμάτης), Νεοφυτίδης, Τσουμάνης (46′ Ζαφειράκης), Μίγια, Κεραμίδας, Χριστόπουλος (65′ Σαμ).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τσορνομάζ (83′ Κατάλντι), Καλουτσικίδης (83′ Τάχατος), Οικονόμου, Σιλά, Παμλίδης (68′ Μάντζης), Μορέιρα (68′ Κωτσόπουλος), Μιράντα, Τσέλιος (73′ Γκάμα).

Στο άλλο ματς που ξεκίνησε στις 14:00, τα Χανιά πανηγύρισαν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους για φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄ και πήραν βαθιά βαθμολογική... ανάσα στην «μάχη» της παραμονής. Οι Κρητικοί ήταν απειλητικοί από το πρώτο μέρος και στο 17ο λεπτό του ματς ο Ιωαννίδης σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Έξαρχου. Τελικά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν το γκολ στο 39΄ λεπτό με ωραίο πλασέ του Ράδου μέσα από την περιοχή. Στο 44΄ οι Πειραιώτες είχαν απίθανη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν, όμως ο Λιατσικούρας έχασε το... άχαστο σε κενή εστία μετά από πάσα πάρε - βάλε του Πνευμονίδη!

Ο Ολυμπιακός Β΄ στο 60ο λεπτό του αγώνα είχε νέα μεγάλη στιγμή για το 1-1, αλλά η κεφαλιά του Κουτσίδη πέρασε ελάχιστα άουτ. Τα Χανιά ήταν απειλητικά στην αντεπίθεση και στο 73΄ έφτασαν κοντά στο 2-0 με την κεφαλιά του Ιωαννίδη να βρίσκει για ακόμη μία φορά το αντίπαλο δοκάρι. Μέσα σε δύο λεπτά οι δύο ομάδες έμειναν με δέκα παίκτες καθώς στο 79′ αποβλήθηκε ο Ιωαννίδης για τα Χανιά, ενώ στο 81′ ο Γκοτζαμανίδης πήρε και αυτός τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Τα Χανιά με τη νίκη τους αυτή έφτασαν τους 9 βαθμούς στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός Β΄ έμεινε στην 5η θέση με 14 πόντους και δύο όμως ματς λιγότερα.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Φουρλάνος, Σερβιλάκης, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Σπιριντόνοβιτς, Κουτεντάκης, Ιωαννίδης.

Ολυμπιακός Β΄ (Πιτό): Έξαρχος, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Αργυρίου, Κουτσίδης.