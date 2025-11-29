«Διπλό» στο Κορωπί η Κ19 της ΑΕΚ, με σόου Καραργύρη

Η ΑΕΚ Κ19 επικράτησε 3-1 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Νέων στο Κορωπί.

Μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, πήρε η ΑΕΚ Κ19, καθώς επικράτησε 3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της Ένωσης ήταν ο Καραργύρης, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, φτάνοντας τα 13 σε 10 παιχνίδια φέτος.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στα 25 δευτερόλεπτα με τον Καραργύρη που εκμεταλλεύθηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας. Το επόμενο ημίωρο κύλησε με τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες και με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει τελικά στο 30’ με τον Νεμπή.

Ωστόσο η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση, με τον Παλαιολόγου στο 37’ να δίνει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα μας, με ασύλληπτο σουτ, έξω από την μεγάλη περιοχή. Το 1-3 του ημιχρόνου, διαμορφώθηκε από την άσπρη βούλα. Ο Παλαιολόγου κέρδισε το πέναλτι στο 45’ και ο Καραργύρης εκτέλεσε εύστοχα, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ΑΕΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο τον ρυθμό τον ήλεγχε ΑΕΚ, η οποία είχε ευκαιρίες να διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμά της, με τον αντίπαλο να προσπαθεί -χωρίς αποτέλεσμα- να μπει εκ νέου στο παιχνίδι. Το 3-1 ήταν το τελικό σκορ και κρατάει την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Κοροπούλης): Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Λάβδας (80΄ Γαζής), Δημακόπουλος (25΄ Χαντζάρας λ.τ.), Θεοχάρης (80΄ Ρεμούνδος), Μαρκεζίνης, Ιωάννου ( 80΄ Τρίκατζης), Αργυρόπουλος (57΄ Σώκος), Νεμπής.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς, Γεωργίου, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Κολιμάτσης (90+2’ Σαββίδης), Παλαιολόγου (64’ Παναγιωτόπουλος), Ζουριδάκης (79’ Πόριαζης), Γκολφίνος (79’ Βλιώρας), Καραργύρης.

