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Παρακολουθεί το Ηλιούπολη-Καλαμάτα ο Λανουά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παιχνίδια της Super League 2 ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος βρίσκεται στην Ηλιούπολη για το ματς της τοπικής ομάδας με την Καλαμάτα.
Παρακολουθεί το Ηλιούπολη-Καλαμάτα ο Λανουά (vid)