Παρακολουθεί το Ηλιούπολη-Καλαμάτα ο Λανουά (vid)

Δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παιχνίδια της Super League 2 ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος βρίσκεται στην Ηλιούπολη για το ματς της τοπικής ομάδας με την Καλαμάτα.