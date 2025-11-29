Εκτός με Παναιτωλικό οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι για τον Ολυμπιακό (pic)

Χωρίς τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό εκτός έδρας η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι Πειραιώτες επιστρέφουν σε... ρυθμούς Stoiximan Super League και την Κυριακή (30/11, 17:00) αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές του ενόψει της αναμέτρησης με τους Αγρινιώτες. Συγκεκριμένα εκτός αποστολής έμειναν οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι, με τους δύο πρώτους να προφυλάσσονται μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσαν στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στα «πιτς» έμεινε και ο Μπιανκόν, ενώ ο Πιρόλα συμμετέχει κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, παρά την αναγκαστική αλλαγή του κόντρα στους «μερένχες».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.