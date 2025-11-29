«Το ποδόσφαιρο δίνει χαρά σε όλο τον κόσμο» (vid)

Παρακολουθήστε video με δηλώσεις και στιγμές του Ντέμη Νικολαΐδη και του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, δύο εκ των πρεσβευτών του προγράμματος "Ποδόσφαιρο και Ψυχική Υγεία", οι οποίοι τίμησαν για μια ακόμη χρονιά με την παρουσία τους και τη συμβολή τους, τις δράσεις του 5ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ψυχικής Υγείας.

Οι δύο καλεσμένοι και πρεσβευτές του προγράμματος, που και φέτος συμμετείχαν με πλήρη ανιδιοτέλεια στις δράσεις, συνομίλησαν με όλους τους συμμετέχοντες, φωτογραφήθηκαν μαζί τους και χάρισαν χαμόγελα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Αμφότεροι τόνισαν τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, τόσο για τη θετική επίδραση στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων στο ποδόσφαιρο.

Σημειώνεται ότι οι πρεσβευτές του προγράμματος αποτελούν ενεργό κομμάτι της αποστολής του «Football is a Road to Life». Μέσα από τη συμμετοχή τους σε φεστιβάλ, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ενισχύουν την κοινωνική διάσταση του προγράμματος, προωθώντας αξίες όπως η ένταξη, η συνεργασία, το fair play και η προσωπική ανάπτυξη. Η παρουσία τους δίνει στους συμμετέχοντες, στα παιδιά και στους νέους πρότυπα και έμπνευση, ενδυναμώνει την αίσθηση κοινότητας και καθιστά το ποδόσφαιρο έναν αληθινό δρόμο ζωής για όλους όσοι συμμετέχουν στις δράσεις.