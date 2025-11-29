Τα γενέθλια του Ηρακλή: 117 χρόνια περηφάνιας!

Ο Ηρακλής γίνεται σήμερα (29/11) 117 ετών και αποτελεί τον μακροβιότερο σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Τουρκοκρατία, πυρκαγιά, πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος, δικτατορία είναι κάποια από τα γεγονότα που έχει ζήσει ο Ηρακλής στην μακρόχρονη διαδρομή του βοήθησε με τις ενέργειες του για την αντιμετώπιση τους.

Από τις 29 Νοεμβρίου του 1908 η καρδιά του Ηρακλή χτυπά στη Θεσσαλονίκη και μεγαλώνει μαζί της. Ο Γηραιός γίνεται 117 ετών και μαζί του κουβαλάει περίφημη ιστορία.

Ένας σύλλογος που τα έχει ζήσει όλα και έχει αφήσει το στίγμα του εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Γέννησε σπουδαίους αθλητές αλλά και εθνικούς ήρωες όπως οι Γεώργιος Ιβάνοφ και Γεώργιος Κατσάνης δύο άντρες που έδωσαν την ζωή τους για τα ιδανικά τους και ο Ημίθεος κουβαλά και τιμά την μνήμη τους βαφτίζοντας τις εγκαταστάσεις με τα ονόματα τους.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στις 29 Νοεμβρίου του μακρινού 1908 όταν και πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική συνέλευση ενός αμιγώς ελληνικού αθλητικού σωματείου στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γεννήθηκε ο Ηρακλής.

Μια ομάδα ανθρώπων στην Τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Γιατρό Α. Μάλτο ιδρύουν τον Ηρακλή. Όμως οι ρίζες του Γηραιού ξεκινάνε από το 1899 και από τον "Όμιλο Φιλομούσων", σωματείο μουσικού και φιλολογικού περιεχομένου.

Το 1902 μέλη του ομίλου αποφασίζουν να εντάξουν τον αθλητισμό στον όμιλο τους και, σε συνεννόηση με την Ελληνική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, παραχωρήθηκε στους αθλητές του ομίλου το γυμναστήριο της ελληνικής κοινότητας, ώστε να μπορούν να αθλούνται. Την ίδια περίπου εποχή ομάδα νέων αθλούνταν σε ένα ιδιωτικό γυμναστήριο στην περιοχή του Συντριβανίου, πίσω από την οδό Εθνικής Αμύνης.

Αυτή ήταν η αρχή για να ακολουθήσει στην συνέχεια η δημιουργία νέων τμημάτων όπως ποδοσφαίρου, κολύμβησης και ποδηλασίας. Από την αρχή όμως ο σύλλογος άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά λύθηκαν με την συνένωση του ομίλου με την ομάδα "Ολυμπία" που σχημάτισαν το 1908 τον Μακεδονικό Γυμναστικό Σύλλογο "Ο Ηρακλής" που μετά από πιέσεις του καθεστώτος των Νεοτούρκων μετονομάστηκε σε Οθωμανικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης "Ο Ηρακλής".

Τα χρώματά του ο Ηρακλής (μπλε και άσπρο) τα δανείστηκε από την κυανόλευκη ελληνική σημαία, θέλοντας να δηλώσει την εθνικότητα των μελών του, στην σκλαβωμένη τότε πόλη.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Ποδόσφαιρο

1 Κύπελλο(1976)

1 Βαλκανικό Κύπελλο(1985)

Μπάσκετ Αντρών

2 Πρωταθλήματα (1928-1935)

Μπάσκετ Γυναικών

3 Πρωταθλήματα (1968-1971-1972)

Βόλεϊ

5 Πρωταθλήματα (2002-2005-2007-2008-2012)

6 Κύπελλα (2000-2002-2004-2005-2006-2012)

4 Σούπερ Καπ (2004-2005-2007-2008)

Στίβος

7 Διασυλλογικά Πρωταθλήματα (1955-1969-1973-1975-1976-1979-1986)

8 Πρωταθλήματα Αντρών Ανοιχτού στίβου (1955-1973-1975-1976-1979-1984-1985-1986)

1 Πρωτάθλημα Γυναικών Ανοιχτού Στίβου(1991)

1 Πρωτάθλημα Στίβου Αντρών Μαραθωνίου(1927)

3 Πρωταθλήματα Στίβου Γυναικών Μαραθωνίου(1990-1991-2006)

4 Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου Αντρών(1949-1962-1969-1988)

2 Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου Γυναικών (2006-2009)

Πάλη

17 Πρωτάθλημα Αντρών (1969-1972-1975-1980-1987-1991-1992- 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011)

7 Πρωταθλήματα (1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985)

Ξιφασκία

1 Κύπελο Γυναικών(1982)

1 Πρωτάθλημα Αντρών(1983)

Ποδηλασία

1 Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου(1976)