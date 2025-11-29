Ολυμπιακός: Παίζει με Καϊράτ ο Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται να ταξιδέψει με τον Ολυμπιακό στην Αστάνα για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι.

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα αναγκαστεί να στερηθεί ο Ολυμπιακός το προσεχές διάστημα, λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα. Ο 32χρονος στράικερ θα αγωνιστεί στην αφρικανική διοργάνωση που φέτος φιλοξενείται στο Μαρόκο και η εθνική του ομάδα είναι ανάμεσα στα φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Στον Ολυμπιακό θα μάθουν να ζουν χωρίς τον Ελ Κααμπί για κάποια παιχνίδια, αλλά φαίνεται πως θα καταφέρουν να τον έχουν στη διάθεσή τους για το κρίσιμο παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι στις 9 Δεκεμβρίου στο Καζακστάν, για το Champions League.

Το τελευταίο διάστημα οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σε συνομιλίες με την ομοσπονδία του Μαρόκου, προκειμένου να επιτραπεί στον έμπειρο άσο πρώτα να αγωνιστεί με τους «ερυθρόλευκους» στην Αστάνα και στη συνέχεια να ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.