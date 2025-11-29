Ασπρόμαυρη απόβαση στη Λιβαδειά: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξαντλούν τα εισιτήρια!

Η πρώτη διαθέσιμη παρτίδα εισιτηρίων… εξαφανίστηκε και η προπώληση συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως.

Η ζήτηση από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα υψηλή για την αναμέτρηση στη Λιβαδειά, καθώς η ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια για τη Θύρα 4 του «Λάμπρος Κατσώνης» έχουν ήδη εξαντληθεί. Η προπώληση πλέον συνεχίζεται για τη Θύρα 5, όπου η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα 40 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του Δικεφάλου:

«Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Θύρα 4 στη Λιβαδειά. Η προπώληση συνεχίζεται πλέον για τη Θύρα 5».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: