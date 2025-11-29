Πρόστιμο στον Πανιώνιο για το ματς με την Καλαμάτα

Με πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ τιμώρησε το πειθαρχικό όργανο της Super League 2 τον Πανιώνιο, για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πρόστιμο επιβλήθηκε και στον Αλέξανδρο Τσεμπερίδη της Νίκης Βόλου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή:

Δέχεται ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτήν πειθαρχική παράβαση των άρθρων

14 & 15 Π.Κ./Ε.Π.Ο.

Επιβάλλει στην ελεγχόμενη ΠΑΕ : Α) Χρηματική Ποινή ύψους 1.000 ευρώ για την εισαγωγή από φίλαθλό της στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού καθώς και του ανάμματος πυρσών και καπνογόνων ακόμα και αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών, Β) Χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ για τη ρίψη από φίλαθλό της αντικείμενου που κατά την κοινή πείρα δεν ήταν πρόσφορο, κατά κανόνα, να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο, η οποία δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή και Γ) Χρηματική ποινή ύψους 2.500 ευρώ για τη ρίψη από φίλαθλό της αντικειμένου που κατά την κοινή πείρα ήταν πρόσφορο, κατά κανόνα, να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο, η οποία δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή.

Επιβάλλει στην ελεγχόμενη ΠΑΕ συνολική χρηματική ποινή, κατά συγχώνευση των ανωτέρων

χρηματικών ποινών, ύψους 3.750 ευρώ. (αγώνας 26.10.2025 ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Απαλλάσσει τους πειθαρχικά ελεγχόμενους, την ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ και τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΜΑΡΑΓΚΟ από την κατηγορία της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. (αγώνας 25.10.2025 ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ)

Δέχεται ότι η ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτήν πειθαρχική παράβαση των άρθρων

11 παρ. 3 Π.Κ./Ε.Π.Ο. από εκπρόσωπο της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗ.

Επιβάλλει στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗ χρηματική ποινή 1.500 ευρώ.

Απαλλάσσει τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση. (αγώνας 25.10.2025 ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ)