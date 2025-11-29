Πώς μπορούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να συναντηθούν στα playoffs του Europa League

Το «Football Meets Data» υπολογίζει ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν σοβαρές πιθανότητες να τεθούν αντιμέτωποι στα playoffs του Europa League, κάτι που πλέον επιτρέπεται ήδη από την πρώτη νοκ άουτ φάση.

Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα προς την πρόκριση χάρη στο εντυπωσιακό τέρμα του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 74’, που του έδωσε τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς. Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» ανέβηκε στην 14η θέση της συνολικής κατάταξης με 9 βαθμούς και πλέον είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρεθεί στα playoffs. Μάλιστα, έχει πιθανότητες 86% να βρεθεί στην ενδιάμεση φάση, στον δρόμο για τους «16» του Europa League.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά σε μια κρίσιμη νίκη επί της Μπραν, αλλά το γκολ του Κέρβινγκ στο 88’ τον άφησε με έναν βαθμό. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται πλέον στη 17η θέση με 8 βαθμούς και, βάσει των περσινών δεδομένων, οι 10 βαθμοί πιθανότατα επαρκούν για να «κλειδώσει» την πρόκριση.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του «Football Meets Data», ένα ενδεχόμενο ζευγάρι Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ βρίσκεται αρκετά ψηλά στις πιθανότητες. Για τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ αποτελεί τον τρίτο πιο πιθανό αντίπαλο στα playoffs, ενώ για τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται ως τέταρτη πιο πιθανή κλήρωση.

Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού

Βικτόρια Πλζεν: 7%

Φενέρμπαχτσε: 5,9%

ΠΑΟΚ: 5,7%

Μπράγκα: 5,3%

Γκενκ: 5,2%

Πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ

Φενέρμπαχτσε: 6,4%

Μπράγκα: 5,9%

Μπραν: 5,9%

Παναθηναϊκός: 5,7%

Βικτόρια Πλζεν: 5,9%

Οι δύο ελληνικές ομάδες εμφανίζουν τρεις κοινές ομάδες με υψηλή πιθανότητα κλήρωσης - Φενέρμπαχτσε, Μπράγκα και Βικτόρια Πλζεν. Η διαφοροποίηση για τον Παναθηναϊκό αφορά την παρουσία της Γκενκ στις πιθανότερες επιλογές, ενώ για τον ΠΑΟΚ τρίτο πιο συχνό σενάριο είναι η… επανάληψη του φετινού ζευγαριού με τη Μπραν, όπως είχε συμβεί και πέρσι με τη Στεάουα.