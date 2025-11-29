Παναιτωλικός: Προσπάθεια να κρατήσει τον Τσάβες

Ο Παναιτωλικός κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να κρατήσει τον Λούκας Τσάβες στο δυναμικό του.

Στο τέλος του 2025 λήγει ο διετής δανεισμός του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς στον Παναιτωλικό, με τους Αγρινιώτες να βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε επαφές με τους Αργεντινούς για την παραμονή του παίκτη.

Ο Γιάννης Αναστασίου, όπως και ο Γιάννης Πετράκης πριν από αυτόν, εμπιστεύονται τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια και η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει, σε μια υπόθεση που δεν είναι εύκολη.

Το ένα δεδομένο είναι ότι δεν μπορεί να ανανεωθεί ο δανεισμός του από τους Αρχεντίνος Τζούνιορς, στους οποίους ανήκει μέχρι το τέλος του 2027. Το άλλο δεδομένο είναι πως στη συμφωνία του δανεισμού του στον Παναιτωλικό, υπάρχει ρήτρα αγοράς, ενός εκατ. ευρώ. Το τρίτο είναι πως ο Τσάβες θέλει να μείνει στην Ελλάδα και τον Παναιτωλικό. Οι επαφές συνεχίζονται, ενώ αναμένεται στο Αγρίνιο ο μάνατζερ του τερματοφύλακα.

