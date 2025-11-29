Ολυμπιακός: Βρίσκει ρυθμό ο Στρεφέτσα και σβήνει τα σενάρια για άλλον εξτρέμ

Αρχίζει να παίρνει μπρος ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στον Ολυμπιακό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τρίβει τα χέρια του.

Αρκετή κριτική ασκήθηκε στον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα το προηγούμενο διάστημα, καθώς δεν δικαιολογούσε με τις εμφανίσεις του το γεγονός ότι αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ χρειάστηκε τον χρόνο του για να προσαρμοστεί στους «ερυθρόλευκους» και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πλέον «κουμπώνει» στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η 25λεπτη εμφάνισή του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εξαιρετική, καθώς κράτησε τον Ολυμπιακό ψηλά και ο ίδιος απείλησε την εστία του Λούνιν. Η παρουσία του σε αυτό το ματς ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανε ο Στρεφέτσα στις προπονήσεις, κάτι που έβλεπε και αξιολογούσε ο Βάσκος τεχνικός.

Πλέον, η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του Βραζιλιάνου στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού σβήνει και τη φημολογία περί απόκτησης νέου εξτρέμ τον Ιανουάριο. Στο λιμάνι δεν άνοιξε ποτέ τέτοια κουβέντα, ωστόσο κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια. Εξάλλου, ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι… οπαδός των μεταγραφών του Ιανουαρίου, ενώ δίνει τον χρόνο στους παίκτες του να προσαρμοστούν.

