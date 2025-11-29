Οριακό ματς στο «Βικελίδης» - Μάχες σε Ηράκλειο και Νεάπολη

Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δράση στη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει σήμερα το πρώτο πιάτο της 12ης αγωνιστικής στη Super League. Η αρχή γίνεται από την Κρήτη, καθώς στις 17:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Βόλο, ψάχνοντας την πρώτη του εντός έδρας νίκη. Οι Κρητικοί προέρχονται από το «τρίποντο» επί της ΑΕΛ και θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα στο Ηράκλειο για να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Οι Βολιώτες από την άλλη έχασαν την 4η θέση, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό και θέλουν να ανακάμψουν για να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις.

Στις 19:30, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ στο «Κλ. Βικελίδης», σε ένα οριακό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Οι «κίτρινοι» έχουν να πανηγυρίσουν νίκη από το Σεπτέμβριο στο πρωτάθλημα και έχουν υποχωρήσει πολύ στη βαθμολογία, οπότε οι τρεις βαθμοί αποτελούν μονόδρομο. Από την άλλη, οι Λαρισαίοι δεν τα πάνε καθόλου καλά φέτος στο πρωτάθλημα και χρειάζονται μια νίκη που θα αλλάξει το κλίμα.

Στη Νεάπολη, η Κηφισιά αντιμετωπίζει στις 19:30 τον ουραγό Πανσερραϊκό. Η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από την ήττα στην Τούμπα και θέλει τη νίκη για να εδραιωθεί στην οκτάδα, ενώ οι Σερραίοι δεν έχουν άλλα περιθώρια για απώλειες και ψάχνουν τους τρεις βαθμούς που θα τους ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29/11

17:00 ΟΦΗ – Βόλος COSMOTE SPORT 2 HD

19:30 Άρης – ΑΕΛ Novasports Prime

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός COSMOTE SPORT 1 HD

Κυριακή 30/11

17:00 Ατρόμητος - Αστέρας Aktor Novasports 2

17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός COSMOTE SPORT 1 HD

19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ COSMOTE SPORT 1 HD

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 28

2. ΠΑΟΚ 11 26

3. ΑΕΚ 11 25

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 21

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 11 18

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 18

7. ΑΡΗΣ 11 13

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 11 12

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 12

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11 9

11. ΟΦΗ 10 9

12. ASTERAS AKTOR 11 8

13. ΑΕΛ NOVIBET 11 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 11 5

