Ράιχαρτ: «Η UEFA είναι μονοπώλιο, η Unify League είναι πιο συναρπαστική»

O Μπερντ Ράιχαρτ, διευθύνων σύμβουλος της A22, της εταιρείας που κινεί τα νήματα της ευρωπαϊκής Super League (ESL), ανέφερε στο προφίλ του στο LinkedIn την ανάγκη για αλλαγή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και προώθησε την πρόταση για τη «Unify League», το νέο όνομα της ESL.

«Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν μπορεί να εμποδιστεί από ένα μονοπώλιο. Η A22 Sports Management, μετά από επτά μήνες διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει, έχει κινήσει επίσημες διαδικασίες ζητώντας αποζημίωση από την UEFA.

Παρά τις τρεις ξεχωριστές και κατηγορηματικές αποφάσεις -συμπεριλαμβανομένης μίας από το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης- η UEFA συνεχίζει να διατηρεί κανονισμούς που αντιβαίνουν στις δικαστικές εντολές και περιορίζουν τον ανταγωνισμό», σχολίασε ο Ράιχαρτ και πρόσθεσε:

«Η πρόταση της Unify League προσφέρει πιο συναρπαστικές διοργανώσεις, εκσυγχρονισμένη διακυβέρνηση και οικονομικά προσιτή πρόσβαση, τα οποία όλα θα αυξήσουν τη συμμετοχή των οπαδών. Πιστεύουμε ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου πρέπει να διαμορφωθεί από τη συνεργασία, την καινοτομία και τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Τώρα είναι η ώρα για ουσιαστική αλλαγή», κατέληξε.

Όπως είναι γνωστό η A22 Sports Management έκανε δύο παράλληλες κινήσεις που σηματοδοτούν μια νέα φάση στην έντονη διαμάχη της με την UEFA. Υπέβαλε επίσημο αίτημα για αναγνώριση του τουρνουά της (σε επιστολή που εστάλη στην UEFA την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ξεκίνησε αγωγή αποζημίωσης για τις ζημίες που πιστεύει ότι έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια λόγω κανόνων που θεωρούνται ασύμβατοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο.