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Συγκινητικός Νεϊμάρ: Eίχε γκολ και ασίστ στη νίκη-ανάσα της Σάντος! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Βραζιλιάνος σταρ αν και τραυματίας έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε στον «τελικό» παραμονής της αγαπημένης του Σάντος, πρωταγωνιστώντας στη νίκη της ομάδας του επί της Σπορτ Ρεσίφε με 3-0.

Ο Νεϊμάρ, το προηγούμενο διάστημα έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω προβλήματος τραυματισμού, ωστόσο δεν θα μπορούσε να λείπει από το ματς σωτηρίας της Σάντος κόντρα στην Σπορτ Ρεσίφε.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έσφιξε τα δόντια πήρε φανέλα βασικού και παρά τον τραυματισμό του στο 25ο λεπτό έβαλε σε θέση την Σάντος με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή.

Στο 36' ο Λούκας Καλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0 της Σάντος, με τον Νεϊμάρ στο 67' να βγάζει την ασίστ στον Ζοάο Σμιντ για το 3-0 της Σάντος, που πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα.

Η ομάδα του Νεϊμάρ, έφτασε τους 41 βαθμούς και βγήκε από την διακεκαυμένη ζώνη, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, να καταβάλει συγκινητική προσπάθεια σε ένα ματς «φωτιά» για την Σάντος.

Συγκινητικός Νεϊμάρ: Eίχε γκολ και ασίστ στη νίκη-ανάσα της Σάντος! (vid)