Συγκινητικός Νεϊμάρ: Eίχε γκολ και ασίστ στη νίκη-ανάσα της Σάντος! (vid)

Ο Βραζιλιάνος σταρ αν και τραυματίας έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε στον «τελικό» παραμονής της αγαπημένης του Σάντος, πρωταγωνιστώντας στη νίκη της ομάδας του επί της Σπορτ Ρεσίφε με 3-0.

Ο Νεϊμάρ, το προηγούμενο διάστημα έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω προβλήματος τραυματισμού, ωστόσο δεν θα μπορούσε να λείπει από το ματς σωτηρίας της Σάντος κόντρα στην Σπορτ Ρεσίφε.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έσφιξε τα δόντια πήρε φανέλα βασικού και παρά τον τραυματισμό του στο 25ο λεπτό έβαλε σε θέση την Σάντος με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή.

Στο 36' ο Λούκας Καλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0 της Σάντος, με τον Νεϊμάρ στο 67' να βγάζει την ασίστ στον Ζοάο Σμιντ για το 3-0 της Σάντος, που πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα.

Η ομάδα του Νεϊμάρ, έφτασε τους 41 βαθμούς και βγήκε από την διακεκαυμένη ζώνη, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, να καταβάλει συγκινητική προσπάθεια σε ένα ματς «φωτιά» για την Σάντος.