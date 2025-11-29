Συγκινητικός Νεϊμάρ: Eίχε γκολ και ασίστ στη νίκη-ανάσα της Σάντος! (vid)

Ο Νεϊμάρ, το προηγούμενο διάστημα έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω προβλήματος τραυματισμού, ωστόσο δεν θα μπορούσε να λείπει από το ματς σωτηρίας της Σάντος κόντρα στην Σπορτ Ρεσίφε.
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έσφιξε τα δόντια πήρε φανέλα βασικού και παρά τον τραυματισμό του στο 25ο λεπτό έβαλε σε θέση την Σάντος με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή.
Στο 36' ο Λούκας Καλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0 της Σάντος, με τον Νεϊμάρ στο 67' να βγάζει την ασίστ στον Ζοάο Σμιντ για το 3-0 της Σάντος, που πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα.
Η ομάδα του Νεϊμάρ, έφτασε τους 41 βαθμούς και βγήκε από την διακεκαυμένη ζώνη, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, να καταβάλει συγκινητική προσπάθεια σε ένα ματς «φωτιά» για την Σάντος.
🚨🇧🇷| GOOOAAAL NEYMAAAAR— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) November 29, 2025
Playing injured to save Santos from relegation! Neymar scores to make it 1-0pic.twitter.com/nV3EKTTqr7