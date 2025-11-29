Αρτέτα: «Κάναμε… δήλωση με την Μπάγερν, να πράξουμε το ίδιο και με την Τσέλσι»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το επερχόμενο ντέρμπι με την Τσέλσι, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να δείξει την ίδια συνέπεια που είχε στο ματς με την Μπαγερν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μετά τη νίκη επί της Τότεναμ έπρεπε να κάνουμε μια δήλωση απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, το κάναμε. Τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο ματς. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου. Θα παίξουμε απέναντι σε έναν πραγματικά καλό αντίπαλο, που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Γνωρίζουμε την πρόκληση και την ευκαιρία που έχουμε. Είμαστε απολύτως έτοιμοι.

Το ρόστερ που έχουν συγκεντρώσει, ο αριθμός και η ποιότητα των παικτών τους, ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο τους, δικαιολογούν απόλυτα αυτό που συμβαίνει, το οποίο είναι πολύ θετικό. Αξίζουν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Τώρα το ζήτημα είναι να εξελίξουμε την ίδια συνέπεια την Κυριακή για να ξανακερδίσουμε».