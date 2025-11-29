Λίλο: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΟΦΗ» (vid)

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Κλίντμαν Λίλο μίλησε για την αναμέτρηση των Κρητικών με τον Βόλο, τονίζοντας ότι οι παίκτες των «ασπρόμαυρων» θέλουν να δώσουν χαρά στον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη στην Λάρισα για την συνέχεια και ψυχολογικά. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα με τον Βόλο και να δώσουμε χαρούμενο τον κόσμο μας και να είναι ανάλογη η συνέχεια. Θέλουμε να δώσουμε στους φιλάθλους την χαρά και πιστεύω πως θα είναι δίπλα μας.

Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω παίξει βασικός, μου δίνει μεγαλη χαρά και ώθηση για την συνέχεια και να είμαι αντάξιος για μια ομάδα όπως ο ΟΦΗ. Ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα, το έχει δείξει φέτος, όμως έχουμε δουλέψει αρκετά για το παιχνίδι και πιστεύω πως θα κερδίσουμε».