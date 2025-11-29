Ο Μπαπέ έγινε η «ασπίδα» της Ρεάλ μέσα στην κρίση

Σε μία βραδιά που η Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε να χρειάζεται περισσότερο από έναν σκόρερ, ο Κιλιάν Μπαπέ δεν περιορίστηκε στο να πάρει το τρόπαιο του MVP στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπου σημείωσε και τα 4 γκολ της «βασίλισσας».

Πολύ πριν σβήσουν τα φώτα στο γήπεδο, ο Γάλλος σταρ φόρεσε τον ρόλο του ηγέτη και στάθηκε μπροστά από όλους -παίκτες, προπονητή και σύλλογο- λειτουργώντας σαν «ασπίδα» μέσα στην καταιγίδα που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες εβδομάδες.

Με τις φήμες να αγγίζουν ακόμη και τη σχέση αποδυτηρίων-Τσάμπι Αλόνσο, ο Μπαπέ ήταν ο πρώτος που βγήκε μπροστά: «Μπορεί ο άνεμος να είναι δυνατός στο πλοίο, αλλά κανείς δεν πρόκειται να φύγει. Είμαστε όλοι μαζί και ενωμένοι για να κερδίσουμε». Ήταν η φράση ενός ηγέτη που ήθελε να σφραγίσει την ενότητα και να κλείσει την πόρτα στον θόρυβο.

Η παρέμβασή του δεν σταμάτησε εκεί. Μιλώντας για την ομάδα, ξεκαθάρισε πως η προτεραιότητα είναι η προστασία όλων στο σύνολο: «Πρέπει να προστατεύσουμε τους παίκτες, τον προπονητή και όλους στην ομάδα. Στόχος είναι να νιώσουν οι φίλαθλοί μας ότι κωπηλατούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση».

Και όταν η κουβέντα πήγε στη «μόνιμη ταμπέλα» περί εξάρτησης από αυτόν, ο Μπαπέ δεν κρύφτηκε. Αντίθετα, την αποδόμησε, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη: «Δεν χρειάζεται να λες εξάρτηση. Πρέπει να πεις ότι ο Κιλιάν δεν έχει σκοράρει και ότι ο Κιλιάν πρέπει να σκοράρει».