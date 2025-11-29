Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Μπέτις επέκτεινε το συμβόλαιο του Πελεγκρίνι έως το 2027

Οι «Βερδιμπλάνκος» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, με συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2027.

Οι Ανδαλουσιανοί ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του 72χρονου Χιλιανού προπονητή, που συμπληρώνει 5,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας, οδηγώντας την σε εξαιρετικές πορείες σε Ισπανία και Ευρώπη, ενώ μάλιστα έφτασε και τον τελικό του περσινού UEFA Conference League, όπου γνώρισε την ήττα από την Τσέλσι με 4-1.

Στην Μπέτις είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον έμπειρο προπονητή, που έχει συμπληρώσει 250 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας με απολογισμό 130 νίκες, 72 ισοπαλίες και 73 νίκες αλλά και ένα Κύπελλο Ισπανίας το 2022.

Ο Χιλιανός τεχνικός έχει καθίσει μεταξύ άλλων και στον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ (2002-04), Βιγιαρεάλ (2004-09), Ρεάλ Μαδρίτης (2009-10), Μάντσεστερ Σίτι (2013-16) και Γουέστ Χαμ (2019-20).