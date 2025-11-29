Λάτρης του φαγητού ο Σέζνι: Έσπασε το ρεκόρ σωματικού λίπους στην Μπαρτσελόνα

Ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Βόιτσεχ Σέζνι, αποκάλυψε ότι κατέχει ένα ανεπιθύμητο ρεκόρ συλλόγου, σχετικά με υπερβολικό σωματικό λίπος, αλλά υποστηρίζει ότι η αγάπη του για το φαγητό δεν τον εμπόδισε ποτέ στην καριέρα του.

Ο 35χρονος, ο οποίος επέστρεψε από...απόσυρση πέρυσι για να βοηθήσει την Μπαρτσελόνα να κερδίσει τον τίτλο της LaLiga και είναι γνωστός για τις ειλικρινείς παραδοχές του για το κάπνισμα, λέει ότι λίγο επιπλέον λίπος δεν τον έχει ποτέ βαρύνει.

«Μου αρέσει να τρώω, και παρόλο που καταφέρνω να παραμείνω εντός των ορίων, έσπασα το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα όσον αφορά το λίπος, το υπερβολικό λίπος», δήλωσε στο GQ Poland σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σέζνι , ο οποίος έχει 84 συμμετοχές για την Πολωνία, μοιράστηκε μια συζήτηση με τον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, όταν οι δυο τους ήταν σε διεθνή δράση.

«Κάποτε, ο Λέβι (Λεβαντόφσκι), πειράζοντάς με στα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Πολωνίας - ήμουν με τα εσώρουχά μου - είπε: "Πώς μπόρεσε ο Σέζνι να κάνει τέτοια καριέρα με αυτό το σώμα; Ο προπονητής Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος τερματοφύλακας, είπε:

«Βλέπεις, Λέβι, το να στέκεσαι στο τέρμα είναι σαν το σκάκι. Παίζεις με τα χέρια σου, αλλά στην πραγματικότητα παίζεις με το κεφάλι σου". Από τότε, κάθε φορά που μου λέει κάποιος: "Βόιτσεχ, πήγαινε στο γυμναστήριο", απαντώ: "άκου, είναι σαν το σκάκι".»