Εστεβάο: «Απολαμβάνω την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου»

Ο Εστεβάο αναφέρθηκε στο ποσό απολαμβάνει την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι συμπαίκτες του.

Ο παίκτης της Τσέλσι αποκάλυψε επίσης και τα όσα του έλεγε ο πατέρας του σχετικά με το πώς να παίζει και ότι ακολουθεί τα λόγια του.

Οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου παίκτη

«Ο πατέρας μου έλεγε πάντα πως "πρέπει να ακουμπάς την μπάλα με στοργή αν θέλεις να πάει εκεί που στοχεύεις". Είναι πραγματικά σημαντικό να κάνεις ό,τι κάνεις με αγάπη.

Με κάνει πολύ χαρούμενο το γεγονός ότι έχω την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου εδώ στην Τσέλσι, οπότε, όταν ο Έντσο Φερνάντες μου έδωσε μια εκτέλεση πέναλτι, ήταν σίγουρα μια μεγάλη στιγμή για μένα».