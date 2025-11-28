Χρόνος ανάγνωσης 1’ SERIE A Παλικαρίσιο γκολ του Δουβίκα απέναντι στην Σασουόλο! (vid) 28-11-2025 22:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Como 1907 ΠΡΟΣΩΠΑ Τάσος Δουβίκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τάσος Δουβίκας ανοίγει το σκορ για την Κόμο απέναντι στην Σασουόλo και πετυχαίνει το 3ο φετινό του τέρμα στην Serie A. Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη – Λιβάι Γκαρσία και η «έξυπνη βόμβα» με τον Πάνο Κατσέρη menshouse.gr Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Βρες τη χώρα από την πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που την πατάνε και οι experts; menshouse.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Μα, ποιο μπάσκετ τώρα; menshouse.gr Παλικαρίσιο γκολ του Δουβίκα απέναντι στην Σασουόλο! (vid) SHARE