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Παλικαρίσιο γκολ του Δουβίκα απέναντι στην Σασουόλο! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Τάσος Δουβίκας ανοίγει το σκορ για την Κόμο απέναντι στην Σασουόλo και πετυχαίνει το 3ο φετινό του τέρμα στην Serie A.
Παλικαρίσιο γκολ του Δουβίκα απέναντι στην Σασουόλο! (vid)