Εθνική Γυναικών: Έτοιμη για το φιλικό με τη Λευκορωσία (vid)

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε με μεσημεριανή προπόνηση στη Ζένιτσα όπου βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης 27/11, την προετοιμασία της για το φιλικό παιχνίδι με τη Λευκορωσία (Παρασκευή 29/11/2025, 16:00 ώρα Ελλάδος), το οποίο αποτελεί το πρώτο για τον κ. Βασίλη Σπέρτο στον πάγκο του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Την Τρίτη 02/12 (14:30 Ελλάδας) το δεύτερο φιλικό, με αντίπαλο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Παρά το κρύο που επικρατεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου μέχρι το βράδυ της Πέμπτης χιόνιζε, η προπόνηση της Εθνικής έγινε σε πολύ καλό..."κλίμα" και όλες οι παίκτριες της αποστολής βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή. Από τις διεθνείς εκείνη που μίλησε για τα φιλικά ματς ήταν η Βεατρίκη Σαρρή.

Αναλυτικά όσα τόνισε η έμπειρη μέσος:

"Κατ' αρχάς είμαι πολύ χαρούμενη που συγκεντρωθήκαμε ξανά στην Εθνική Ομάδα μετά από αρκετούς μήνες. Κάνουμε μια καινούργια αρχή με νέο προπονητή και αρκετές νέες παίκτριες. Στις προπονήσεις που κάναμε τόσο στην Αθήνα, όσο και εδώ στη Βοσνία, το πρώτο ζητούμενο είναι η γνωριμία μας με τον κόουτς, να δούμε τί θέλει από εμάς στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και γενικότερα. Επίσης, τόσο οι προπονήσεις όσο και τα φιλικά με τη Λευκορωσία και τη Βοσνία, είναι μια ευκαιρία να ενσωματωθούν τα νεα κορίτσια, ώστε να παρουσιάσουμε ένα δεμένο σύνολο στα επίσημα ματς που έρχονται τον Μάρτιο και να πετύχουμε τους στόχους μας".

Δείτε video από την προπόνηση της Εθνικής Γυναικών στη Ζένιτσα: