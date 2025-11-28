Υπεξαίρεσε 230 χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία της Τσέλσι, πρώην υπάλληλος της

Ένας πρώην υπάλληλος της Τσέλσι παραδέχτηκε υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία του κλαμπ για το 2019-2023, με το ποσό να φτάνει τα 230 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την «Telegraph», πρόκειται για την Κλερ Γουόλς, η οποία ήταν στην ομάδα πάνω από είκοσι και τον Ιούλιο του 2020 έγινε μόνιμη βοηθός ταμείου στους Λονδρέζους.

Ωστόσο η Τσέλσι ενημερώθηκε για το αδίκημα την άνοιξη του 2022 και έστειλε την υπόθεση στις Αρχές.

Η Γουόλς έδωσε το παρών την Παρασκευή (28/11) στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, ως κατηγορούμενη για απάτη ύψους 208.521,65 λιρών με πρόθεση απόκτησης οικονομικού οφέλους μεταξύ Ιουνίου 2019 και Οκτωβρίου 2023, και παραδέχθηκε την ενοχή της.

Ο δικαστής τόνισε: «Έχετε δηλώσει ένοχη για απάτη άνω των 200 χιλιάδων λιρών σε βάρος της Τσέλσι. Αυτό υπερβαίνει την εξουσία επιβολής ποινής του δικαστηρίου μας, επομένως πρέπει να παραπεμφθεί στο Crown Court. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Isleworth Crown Court σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη οριστεί.

Η υπηρεσία αναστολών θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω του δικηγόρου σας και θα είναι προς όφελός σας να είστε ανοιχτή και ειλικρινής μαζί τους. Μέχρι τότε θα παραμείνετε ελεύθερη με άνευ όρων εγγύηση.

Η κατηγορία εις βάρος της κ. Γουόλς καταγράφηκε ως ''απάτη μέσω κατάχρησης θέσης'' μεταξύ 8 Ιουνίου 2019 και 23 Οκτωβρίου 2023 και ανέφερε ότι ''ενώ κατείχατε μια θέση, συγκεκριμένα αυτή της βοηθού ταμία, στην οποία αναμενόταν να διαφυλάξετε ή να μην ενεργήσετε κατά των οικονομικών συμφερόντων της Τσέλσι, καταχραστήκατε με δόλιο τρόπο τη θέση αυτή με σκοπό να αποκομίσετε κέρδος, δηλαδή να αποκτήσετε το ποσό των £208.521,65 για τον εαυτό σας, κατά παράβαση των άρθρων 1 και 4 του Νόμου περί Απάτης του 2006».