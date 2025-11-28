ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Πέλκας - Στο δρόμο της επιστροφής Κωνσταντέλιας και Καμαρά!

Στα «πιτς» μπαίνει ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υπέστη θλάση β βαθμού στον δεξί δικέφαλο - Τα νεότερα για Κωνσταντέλια και Καμαρά.

Νέος τραυματισμός για τον 30χρονο μεσοεπιθετικό, ο τρίτος τη φετινή σεζόν, έχοντας χάσει αρκετά παιχνίδια την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Δημήτρης Πέλκας στην προπόνηση της Τετάρτης (26/11) αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo, ξεκίνησε ήδη θεραπείες κι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Σταδιακή επιστροφή και για τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Μαντί Καμαρά, που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Νορβηγούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό.

Το Σάββατο (29.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Λιβαδειά.