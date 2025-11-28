Με απόντα τον Τεττέη η Κηφισιά εναντίον του Πανσερραϊκού

Η αποστολή της Κηφισιάς για το, εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Η Κηφισιά θα παίξει το Σάββατο (29/11) με τον Πανσερραϊκό για τη Stoiximan Super League, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να βλέπει επιστροφές, αλλά και να έχει και κάποια σημαντικές απουσίες.

Εκτός αποστολής έχουν μείνει λόγω τιμωρίας οι Τεττέη και Σόουζα, ενώ ο Βιγιαφάνιες είναι τραυματίας, με τους Ραμίρες, Μποτία, Πόμπο, Πέρεθ, Μαϊντάνα και Παντελίδη από την άλλη να μπαίνουν σε την αποστολή.

Αναλυτικά η αποστολή

Ξενόπουλος, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Ζέρσον, Παντελίδης, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος