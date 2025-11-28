ΑΕΚ: «Πίσω στη βάση» και τώρα Παναθηναϊκός (vids)

Στροφή στη Super League κάνει η ΑΕΚ που επέστρεψε στην Αθήνα - μετά το σπουδαίο διπλό στη Φλωρεντία - και πλέον, επικεντρώνεται στο ντέρμπι της Κυριακής (30/11) με τον Παναθηναϊκό.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, έδωσε πλάνα στη δημοσιότητα από την προπόνηση στα Σπάτα στέλνοντας το μήνυμα «πίσω στη βάση».

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, θα προπονηθούν και αύριο και θα ολοκληρώσουν τη μίνι προετοιμασία τους εν όψει της μάχης στη Λεωφόρο, εκεί όπου ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε ένα μίνι rotation.

Από εκεί και πέρα, στα ήδη γνωστά προβλήματα απουσιών των: Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό ήρθε να προστεθεί και ο Ζίνι που αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Αντίθετα, εν όψει Παναθηναϊκού, επανέρχονται στη διάθεση του Νίκολιτς - συγκριτικά με το ματς στην Φιορεντίνα - οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής την Πέμπτη, καθώς δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αυριανή ημέρα θα είναι αυτή που θα δείξει περισσότερα σχετικά με τις πρώτες σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς και το πλάνο του εν όψει Λεωφόρου.