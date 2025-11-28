Τσέλσι: Βλέπει πρωταθλήτριες και γυαλίζει το μάτι της

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα φαίνεται πως έχει βάλει σκοπό να μην αφήσει καμμία πρωταθλήτρια ομάδα παραπονεμένη.

Η Τσέλσι είναι στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο αγγλικό πρωτάθλημα, με μόλις 6 πόντους (23) πίσω από την Άρσεναλ που έχει 29.

Ωστόσο δεν είναι αυτό, ή μόνο αυτό που δείχνει ότι τη φετινή σεζόν είναι ανεβασμένη. Οι Μπλε έχουν βαλθεί να νικήσουν κάθε ομάδα που κατέχει κάποιον τίτλο από την περσινή χρονιά.

Για την ακρίβεια η Τσέλσι έχει καταφέρει να νικήσει την Παρί Σεν Ζερμέν (πρωταθλήτρια Champions League), την Λίβερπουλ (πρωταθλήτρια Premier League), την Τότεναμ (πρωταθλήτρια Europa League) και προσφάτως της Μπαρτσελόνα (Πρωταθλήτρια Ισπανίας).

Μάλλον το σύνολο του Μαρέσκα κάτι παθαίνει εναντίον των πρωταθλητριών και τους δείχνει ότι από τα δόντια του δύσκολα ξεφεύγουν.