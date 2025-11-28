Ανακοίνωση του Ολυμπιακού για το Μουσείο του συλλόγου

Οι Πειραιώτες με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν ότι το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το Μουσείο της ομάδας θα παραμείνει κλειστό λόγω της ετήσιας συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του σταδίου.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 το Μουσείο της ομάδας μας στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα παραμείνει κλειστό λόγω της ετήσιας συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του σταδίου.

Από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 το Μουσείο θα είναι εκ νέου ανοιχτό και στη διάθεση όσων θελήσουν να προσέλθουν στο χώρο για να το επισκεφθούν.

Για τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου και την κράτηση εισιτήριων παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

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