ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Σνάουτσνερ και Μύθου-Χατσίδη κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα

Χωρίς τους Σνάουτσνερ, Μύθου και Χατσίδη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα (29/11 15:00).

Μετά από δύο σερί ήττες, ο Δικέφαλος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, υποδεχόμενος τους Ηπειρώτες, ψάχνοντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από ένα μήνα.

Ο Ντάνι Πονζ είδε τον Μαξ Σνάουτσνερ να μένει εκτός αποστολής, αλλά και τους Μύθου-Χατσίδη, οι οποίοι θα βρεθούν με την ανδρική ομάδα στη Λιβαδειά (30/11 19:00).

«Εκτός» και ο Αμπασιεκέμε Ίκομπονγκ, με τον Πρινς Αφρίγιε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην «ασπρόμαυρη» αποστολή.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Αφρίγιε, Αλμασίδης, Αδάμ, Μπέρδος, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Μπάλντε , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος»