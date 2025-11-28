ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Σνάουτσνερ και Μύθου-Χατσίδη κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα

Μετά από δύο σερί ήττες, ο Δικέφαλος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, υποδεχόμενος τους Ηπειρώτες, ψάχνοντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από ένα μήνα.
Ο Ντάνι Πονζ είδε τον Μαξ Σνάουτσνερ να μένει εκτός αποστολής, αλλά και τους Μύθου-Χατσίδη, οι οποίοι θα βρεθούν με την ανδρική ομάδα στη Λιβαδειά (30/11 19:00).
«Εκτός» και ο Αμπασιεκέμε Ίκομπονγκ, με τον Πρινς Αφρίγιε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην «ασπρόμαυρη» αποστολή.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:
«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Αφρίγιε, Αλμασίδης, Αδάμ, Μπέρδος, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Μπάλντε , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος»