Ακραίο: Στα 6 τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει 120 τελικές για 6 γκολ!

H AEK παραμένει παραγωγική, αλλά αναποτελεσματική και μετά το μεγάλο διπλό της Φλωρεντίας συμπλήρωσε έξι συνεχόμενα παιχνίδια όπου σκοράρει από ένα γκολ, ενώ έφτασε συνολικά τις 120 τελικές προσπάθειες!

Οι προπονητές συνηθίζουν να λένε ότι εκείνο που πραγματικά τους προβληματίζει είναι όταν η ομάδα τους δεν κάνει φάσεις κι όχι τόσο όταν δεν μπαίνουν τα γκολ. Αυτά, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή θα έρθουν. Είναι άλλωστε πολλές φορές και θέμα τύχης, μομέντουμ, ψυχολογίας, ή ικανότητας του αντίπαλου τερματοφύλακα το να μπει η μπάλα στο πλεκτό. Φυσικά υπάρχει στην εξίωση και η ικανότητα του εκτελεστή.

Είναι αυτή η... φάση που περνάει και η ΑΕΚ του Νίκολιτς; Η αλήθεια μάλλον βρίσκεται κάπου στη μέση.

Η ουσία για την Ένωση είναι πως παρά την επιθετική της αναποτελεσματικότητα, συνήθως καταφέρνει να παίρνει αυτό που θέλει, έστω με περισσότερο άγχος απ' όσο θα επιθυμούσε ο προπονητής της.

Εξάλλου, όταν -κατά κοινή ομολογία- δεν αποδίδεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου, κάθε άλλο μάλιστα, παρά ταύτα βρίσκεσαι γερά μέσα σε όλους τους στόχους σου, αν μη τι άλλο σημαίνει ότι κάνεις κάποια πράγματα αρκετά καλά και σίγουρα σου επιτρέπεται να αισιοδοξείς για τη συνέχειά σου στη σεζόν.

Εν προκειμένω υπάρχει ένα... χιλιοειπωμένο πρόβλημα για τους Κιτρινόμαυρους, που αφορά την δυσκολία τους στο να σκοράρουν. Κι αυτό παρά την πλειάδα τελικών προσπαθειών τους σχεδόν σε κάθε παιχνίδι τους. Με μοναδική εξαίρεση το ξέσπασμα κόντρα στην Αμπερντίν (6-0), σε όλα τα υπόλοιπα φετινά της ματς η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να σκοράρει. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχει πάρει δέκα νίκες με 1-0 (!), ενώ σε άλλα επτά παιχνίδια είτε δεν σκόραρε καν, είτε αρκέστηκε μόνο στο ένα γκολ στην κανονική διάρκεια (υπάρχει και το 3-1 στην παράταση με τον Άρη Λεμεσού).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έξι τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις, όπου μέτρησε πέντε νίκες με 1-0, έχοντας ενδιάμεσα και το 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς.

Σε όλα αυτά τα ματς η Ένωση πραγματοποίησε συνολικά 120 τελικές προσπάθειες (με 29 συνολικά από τους αντιπάλους), ήτοι 20 κατά μ.ο. ανά ματς, για να πετύχει μόλις έξι γκολ!

Η μεγαλύτερη ακρότητα βέβαια συνέβη στο ματς με τους Ιρλανδούς που τελείωσε με τελικές 30-1, η Σάμροκ σκόραρε στην πρώτη και μοναδική της με πέναλτι, για να φτάσει η ΑΕΚ στο 90' να ισοφαρίσει επίσης με πέναλτι!

Όσο για τις λιγότερες προσπάθειες η ομάδα του Νίκολιτς τις έκανε κόντρα στην... Ηλιούπολη της SL 2 στο Κύπελλο, μόλις 10 έναντι 3 της αντιπάλου, αλλά τουλάχιστον βρήκε στο 96' το "χρυσό" γκολ με τον Καλοσκάμη!

Αναλυτικά τα έξι τελευταία ματς της ΑΕΚ και οι τελικές που αυτά είχαν:

Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1 (10-12)

ΑΕΚ-Άρης 1-0 (27-6)

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1 (4-23)

ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς 1-1 (30-1)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0 (18-5)

Ηλιούπολη-ΑΕΚ 0-1 (3-10)

