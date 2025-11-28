ΟΦΗ: Θλάση α’ βαθμού ο Νέιρα – Η αποστολή για το ματς με Βόλο

Μια ανακούφιση προκάλεσαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χουάν Νέιρα, καθώς επιβεβαίωσαν ότι ο Αργεντινός μέσος του ΟΦΗ έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο. Βέβαια, ο παίκτης έχει βεβαρυμένο ιατρικό παρελθόν και το ιατρικό επιτελείο θα εκτιμά καθημερινά την κατάστασή του.
Από εκεί και πέρα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αυριανό (17:30) αγώνα με τον Βόλο και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή.
Εκτός από τον Νέιρα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Βούκοτιτς και Ζαλενάτο, όπως και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Μ. Χνάρης.
Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς , Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιακ και Σαλσέδο.