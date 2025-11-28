ΟΦΗ: Θλάση α’ βαθμού ο Νέιρα – Η αποστολή για το ματς με Βόλο

Ο Χουάν Νέιρα απέφυγε τα χειρότερα, αλλά θα μείνει εκτός μάχης το επόμενο διάστημα από τις υποχρεώσεις του ΟΦΗ

Μια ανακούφιση προκάλεσαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χουάν Νέιρα, καθώς επιβεβαίωσαν ότι ο Αργεντινός μέσος του ΟΦΗ έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο. Βέβαια, ο παίκτης έχει βεβαρυμένο ιατρικό παρελθόν και το ιατρικό επιτελείο θα εκτιμά καθημερινά την κατάστασή του.

Από εκεί και πέρα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αυριανό (17:30) αγώνα με τον Βόλο και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή.

Εκτός από τον Νέιρα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Βούκοτιτς και Ζαλενάτο, όπως και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Μ. Χνάρης.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς , Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιακ και Σαλσέδο.