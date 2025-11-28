Πιθανή μεταγραφή-έκπληξη: Ο Γουάιτ της Άρσεναλ «συνδέεται» με την Τσέλσι

Ο Μπεν Γουάιτ θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το όνομά του έχει ήδη μπει στα ρεπορτάζ για μια απρόσμενη μετακίνηση προς το Στάμφορντ Μπριτζ.

Ο Άγγλος αμυντικός έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ, καθώς ο Γιούριεν Τίμπερ έχει καθιερωθεί ως βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας. Η περιορισμένη συμμετοχή του Γουάιτ, σε συνδυασμό με ορισμένα προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, έχει εντείνει τη συζήτηση για το μέλλον του.

Παρότι υπήρξε σημαντικό γρανάζι της Άρσεναλ στις πρόσφατες διεκδικήσεις τίτλου – είτε ως στόπερ είτε ως δεξιός μπακ – η αλλαγή ισορροπιών στην άμυνα φαίνεται να τον φέρνει πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Και με την Τσέλσι να αναζητά ενίσχυση στην άμυνα, ένα ενδεχόμενο μεταγραφής εντός Λονδίνου αρχίζει να… ακούγεται όλο και πιο λογικό.