Όταν το διηπειρωτικό Κύπελλο έγινε Toyota Cup

Σαράντα πέντε (45) χρόνια συμπληρώνονται από τότε που το διηπειρωτικό Κύπελλο άλλαξε τη μορφή χάρη στην Τoyota.

Ήταν 28 Νοεμβρίου 1980, εκπρόσωποι της Νασιονάλ Μοντεβιδέο και της Νότιγχαμ Φόρεστ, πρωταθλήτριες Νότιας Αμερικής και Ευρώπης, αντίστοιχα, συναντήθηκαν στην Ρώμη με τη FIFA και συζητήθηκε η αλλαγή της μορφής του Intercontinental Cup (Διηπειρωτικού Κυπέλλου), διοργάνωση που βρισκόταν σε κάμψη.

Ευρωπαϊκές ομάδες, με την πάροδο των χρόνων, είχαν αρνηθεί κάποιες φορές να αγωνιστούν στη Νότια Αμερική στο πλαίσιο των διπλών αγώνων.

Ο Άγιαξ δεν δέχθηκε να συμμετάσχει δύο φορές και η Λίβερπουλ μία, ενώ το 1975 η διοργάνωση δεν έγινε. Η τελευταία που εγκατέλειψε την διοργάνωση ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στη συνάντηση της Ρώμης, ένα έργο με την οικονομική υποστήριξη της Toyota ρίχτηκε στο τραπέζι: ένα Παγκόσμιο Κύπελλο σε έναν μοναδικό αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και ήπειρο, στο Τόκιο. Έτσι γεννήθηκε το Toyota Cup. Για τους συλλόγους που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, εκτός από τα έξοδα του ταξιδιού υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα.

Το πρώτο παιχνίδι έγινε λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου 1981 και η Νασιονάλ νίκησε με σκορ 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ.