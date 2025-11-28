Παπαθεοδώρου: «Ο Μπενίτεθ αρχίζει να εμπνέει ομάδα και κόσμο» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και την γκέλα του ΠΑΟΚ στα χθεσινά ευρωπαϊκά ματς.