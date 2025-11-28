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Παπαθεοδώρου: «Ο Μπενίτεθ αρχίζει να εμπνέει ομάδα και κόσμο» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και την γκέλα του ΠΑΟΚ στα χθεσινά ευρωπαϊκά ματς.
Παπαθεοδώρου: «Ο Μπενίτεθ αρχίζει να εμπνέει ομάδα και κόσμο» (vid)