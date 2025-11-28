Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Παπαθεοδώρου: «Ο Μπενίτεθ αρχίζει να εμπνέει ομάδα και κόσμο» (vid) 28-11-2025 13:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τις νίκες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και την γκέλα του ΠΑΟΚ στα χθεσινά ευρωπαϊκά ματς. Ξέρετε γιατί 20.000 άτομα έκαναν μέσα σε λίγες ώρες sold out τη συναυλία των Ημισκουμπρίων; menshouse.gr Έχει στοιχεία που του αρέσουν: Ο παίκτης που όλοι θεωρούν τελειωμένο απ' τον ΠΑΟ μπορεί να γίνει η απόλυτη έκπληξη του Νίστρουπ menshouse.gr Μέχρι 1 λάθος, άθλος: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ αρχαίας παγκόσμιας ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Δημήτρης Γιαννούλης: Ο τελευταίος των ρομαντικών κάνει ό,τι περνάει απ' το χέρι του... menshouse.gr Την πιστεύει και είναι σίγουρος ότι θα σαρώσει: Νέα δυνατή μεταγραφή Σαμαρά από τη ΝΔ instanews.gr Έγινε «φέτες» και εντυπωσιάζει: Η Λίλα Κουντουριώτη έκανε το απίστευτο (Pic) dailymedia.gr Παπαθεοδώρου: «Ο Μπενίτεθ αρχίζει να εμπνέει ομάδα και κόσμο» (vid) SHARE