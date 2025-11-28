Παναθηναϊκός: Στόχος το κατάμεστο ΟΑΚΑ στο ματς με τη Ρόμα!

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ολόκληρο το ΟΑΚΑ διαθέσιμο μέχρι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα.

Οι Πράσινοι χρησιμοποιούν τη φετινή σεζόν το Ολυμπιακό Στάδιο μόνο για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, ωστόσο είναι διαθέσιμες οι μισές -σχεδόν- από τις κερκίδες, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών που αφορούν στο στέγαστρο Καλατράβα και το ποδηλατοδρόμιο.

Ακόμη κι έτσι βέβαια είναι σχεδόν διπλάσιος ο διαθέσιμος χώρος σε σχέση με τη Λεωφόρο κι αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε από το κλαμπ να αποτελέσει το ΟΑΚΑ την ευρωπαϊκή έδρα της ομάδας.

Παρά ταύτα και κόντρα στις αρχικές εκτιμήσεις για ολοκλήρωση των έργων τον Ιούνιο, είναι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμες όλες οι κερκίδες του σταδίου από τον Γενάρη!

Τι σημαίνει αυτό; Πως μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει διαθέσιμες και τις 60.000 θέσεις του ΟΑΚΑ για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρόμα, την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αυτός άλλωστε ήταν κι ο στόχος που είχε τεθεί εξ αρχής από τον Παναθηναϊκό, περιμένοντας φυσικά πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, αφού θέλουν να έρθουν και χιλιάδες φίλοι των "τζιαλορόσι" στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι.

Πιθανότατα, δε, να μην υπάρχουν καν διαχωριστικά, λόγω της αδελφοποίησης των οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων.