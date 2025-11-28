MasterClass τακτικής από Νίκολιτς: Έτσι προετοίμασε την ΑΕΚ για τον θρίαμβο στη Φλωρεντία!

Ο θρίαμβος της ΑΕΚ μέσα στο Αρτέμιο Φράνκι επί της Φιορεντίνα έχει την σφραγίδα του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος δούλεψε και παρουσίασε ένα τακτικό πλάνο που άγγιξε την τελειότητα, με τους ποδοσφαιριστές του - που κινήθηκαν άπαντες σε πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης - να το εκτελούν κατά γράμμα!

Η Ένωση, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ήλεγξε απόλυτα τους χώρους και τον ρυθμό, έβγαλε υψηλές εντάσεις, τις υψηλότερες που έχει βγάλει μέχρι τώρα μέσα στη χρονιά, τόσο σε φάση άμυνας όσο και σε φάση ανάπτυξης/επίθεσης και μπόρεσε να επιβάλει τους δικούς της κανόνες μέσα στο τερέν.

Για να συμβεί όλο αυτό, έχει προηγηθεί ένα υποδειγματικό διάβασμα του αντιπάλου και ένα ολοκληρωτικό… MasterClass τακτικής από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο οποίος, στις ημέρες που προηγήθηκαν στα Σπάτα, δούλεψε πάρα πολύ με τους παίκτες του πάνω στο κομμάτι των αποστάσεων, της συνοχής και του πως αυτοί θα μπορέσουν να ελέγξουν τον ρυθμό. Σε όλες σχεδόν τις δοκιμές, ο Σέρβος τεχνικός, δούλευε πάντοτε με τριάδα στα χαφ (δοκίμασε και τους: Γκρούγιτς, Πινέδα, Περέιρα και μπροστά τους τον Μαρίν, αλλά και αυτό που είδαμε χθες, με: Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα) θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να έχει έναν γεμάτο άξονα και να ελέγξει τον ρυθμό. Και το πέτυχε στο 100%!

Ο Ραζβάν Μαρίν, παίζοντας μπροστά από τα στόπερ ως αμυντικός μέσος ή deep lying playmaker αν θέλετε, έκανε το καλύτερο του φετινό παιχνίδι ξεπερνώντας την απόδοση που είχε εντός με την Άντερλεχτ, ελέγχοντας απόλυτα τον νευραλγικό αυτόν χώρο όντας αλάνθαστος, με την μπάλα να περνά συνεχώς απο τα πόδια του (είχε μακράν τις περισσότερες επαφές 82, με 81% ποσοστό στις μεταβιβάσεις και 2 πάσες κλειδιά), ενώ στα ίδια επίπεδα απόδοσης κυμάνθηκε και ο Ορμπελίν Πινέδα που έπαιξε ως δεξιός εσωτερικός μέσος. Ο Μεξικανός που συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και μοιάζει βιονικός, αποτέλεσε τον βασικότερο πυλώνα δημιουργίας (ήταν αυτός που συνέδεε τις γραμμές της ΑΕΚ) και αναπόσπαστο κομμάτι του συνδυαστικού παιχνιδιού που ζητούσε ο Μάρκο Νίκολιτς προκειμένου η μπάλα να περνά στα μεσοδιαστήματα. Ο Ορμπελίν το έκανε με επιτυχία μοιάζοντας να βρίσκεται παντού, όπως με επιτυχία εξηπυρέτησε τον ρόλο του και ο έτερος εσωτερικός χάφ, ο Ρομπέρτο Περέιρα που επανήλθε δυναμικά και κάλυψε άριστα τους χωρους με την εμπειρία του.

Το τρικ του Νίκολιτς και ο σύνθετος ρόλος Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά

Μια άλλη κίνηση του Μάρκο Νίκολιτς που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν ο πανέξυπνος τρόπος που χρησιμοποίησε τους Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Θεωρητικά, στο πινακάκι οι δυο τους ξεκινούσαν ως εξτρέμ αλλά μόνο τέτοιοι δεν ήταν. Τόσο ο Γκάτσι που πέτυχε το χρυσό γκολ και θύμισε κάτι από τα… παλιά, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εμφάνιση τα τελευταία δυο χρόνια, όσο και ο Άμπου, κινούνταν συνεχώς εσωτερικά ερχόμενοι κοντά στον Γιόβιτς.

Αυτό συνέβαινε για δυο λόγους. Πρώτον, για να αποτελούν πάντοτε στηρίγματα σε φάση επίθεσης και η ΑΕΚ να μπορεί να έχει κοντά τις γραμμές της και να ανεβάζει σωστά την μπάλα μέσα από συνδυαστικό παιχνίδι και δεύτερον αυτό γινόταν προκειμένου ανασταλτικά η ομάδα να γεμίζει τον άξονα της με πολλούς παίκτες και να μην μπορεί η Φιορεντίνα που έπαιζε με 3-5-2 να βρίσκει διαδρόμους και να δημιουργεί από τον συγκεκριμένο χώρο.

Η κίνηση του Μάρκο Νίκολιτς να φρακάρει τους διαδρόμους και να γεμίσει τον άξονα με άλλους δυο παίκτες που με τα τρεξίματα που έβγαλαν, την ένταση που έδωσαν και τους χώρους που κάλυψαν εξυπηρέτησαν άριστα τον σύνθετο ρόλο τους, βραχυκύκλωσε απόλυτα τους Βιόλα και αποτέλεσε μια κίνηση-ματ στο πλάνο του Βανόλι το οποίο δεν λειτούργησε. Μην ξεχνάμε πως η Φιορεντίνα, έχει απειλήσει χθες μόνο με στατικές φάσεις επί της ουσίας (ήταν ίσως η μόνη αδυναμία της ΑΕΚ) και όχι σε σετ παιχνίδι. Εκεί, οι παίκτες του Νίκολιτς υπερίσχυσαν.

Και δεν υπερίσχυσαν μόνον ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Καθώς πέραν του στρατηγικού πλάνου στην άμυνα που βγήκε 100%, βγήκε και το επιθετικό πλάνο, με την Ένωση να γνωρίζει πως και με ποιους θα επιτεθεί και ποιοι θα πατήσουν στο αντίπαλο κουτί. Για παράδειγμα στη φάση του γκολ, ο Πινέδα είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά στη δημιουργία από αριστερά, με τον Πήλιο να κάνει κίνηση αυτομάτως πατώντας στην αντίπαλη περιοχή, παίρνοντας την κεφαλιά και δίνοντας την ασίστ στον Γκατσίνοβιτς που επίσης είχε πάρει θέση, ενώ πιο πίσω του ήταν και ο Γιόβιτς!

Ο Πήλιος να σημειώσουμε δε, πως δεν ήταν η πρώτη φορά που πατούσε περιοχή σε αυτό το σημείο, αλλά είχαν προηγηθεί τρεις ενέργειες του πριν και άλλες… τόσες μετά, με αποκορύφωμα την φανταστική σέντρα που κάνει στα καπάκια για να χάσει την ευκαιρία της χρονιάς ο Γιόβιτς.

Είναι φανερό λοιπόν πως ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με τους ποδοσφαιριστές του δούλεψε τις προηγούμενες ημέρες εντατικά πάνω σε ένα σχέδιο που είχε πράγματι αρκετές δοκιμές (ακόμα και σχήμα ρόμβου). Ένα σχέδιο όμως, που είχε ξεκάθαρες βάσεις και αρχές για το πως θα ανταπεξέλθει η ΑΕΚ τακτικά απέναντι στην Φιορεντίνα που αποτελεί το πιο βαρύ όνομα στο φετινό Conference. Ο Νίκολιτς παρουσίασε εν τέλει ένα γκρουπ απόλυτα διαβασμένο, μια ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά έτοιμη, που έπαιξε σε υψηλές εντάσεις, τις πιο υψηλές που έχει βγάλει από το ξεκίνημα της χρονιάς.

Ήταν ένα… MasterClass τακτικής από τον Σέρβο τεχνικό που είναι φανερό πως τώρα βλέπει την ΑΕΚ που ονειρεύεται. Έστω κι αν κρατάει χαμηλά την μπάλα ο ίδιος, λέγοντας «… δεν είμαι ποτέ απολύτως ικανοποιημένος. Δεν παίξαμε τέλεια, θέλω πάντα να βελτιωνόμαστε…». Λόγια που φανερώνουν την αντίληψη του και το ότι πάντα αποζητά την τελειότητα. Αυτός άλλωστε, είναι και ο μόνος τρόπος για να πετύχεις σπουδαία πράγματα. Και ο Νίκολιτς δείχνει με εμφανίσεις σαν την χθεσινή, πως οδηγεί την ΑΕΚ προς την σωστή κατεύθυνση...