Δύο χαμένοι βαθμοί με… κρύο τρόπο: Ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνει στον δύσκολο δρόμο

Το ματς με την Μπραν είναι από αυτά που υπολογίζεις σε βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο, με έναν... κρύο τρόπο και τώρα θα πάει -ξανά- από τον δύσκολο δρόμο - Ποιο είναι το παράδοξο σε σύγκριση με πέρσι...

Δεν φώναζε το... κακό αλλά δεν προκάλεσε και έκπληξη το τελικό 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Η Μπραν, με ίδια βαθμολογική συγκομιδή με τον ΠΑΟΚ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε με πολύ κόπο να τη «διαβάσει» και να πάρει το ματς στα χέρια του. Το σήμα δόθηκε από τον Παβλένκα και από το πέναλτι που έβγαλε...

Από εκείνο το σημείο, μέχρι και την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ το πηγαίνει εξαιρετικά.

Η Μπραν υστερεί τεχνικά και δεδομένα δε μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς και τις εντάσεις του αντιπάλου της, αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες στις γρήγορες αλλαγές της μπάλας. Ο Τάισον καθοδηγεί τις μεταβάσεις και δημιουργεί σταθερή πίεση στους φιλοξενούμενους.

Με εξαίρεση ένα επικίνδυνο γύρισμα του Κάστρο που πέρασε παράλληλα, το ματς ξεκινά στο β΄μέρος με την ίδια συνταγή.

Ο Ιβανούσετς, αν και δεν είχε φανεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι, με ένα «άρρωστο» πλασέ, δίνει στον ΠΑΟΚ αυτό που δικαιούται. Για την ιστορία, ο Κροάτης μοιάζει ο Νο1 παίκτης ψυχολογίας καθώς μετά το γκολ, μπαίνει ολοένα και περισσότερο στο πλάνο...

Ωστόσο, η απουσία του Κωνσταντέλια και η αδυναμία του ΠΑΟΚ να βρει δεύτερο γκολ -παρά την παρουσία των πιο δημιουργικών και επιθετικών του επιλογών, όπως οι Γιακουμάκης και Τάισον- αρχίζουν να περιορίζουν τις πιθανότητες να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο εμφανές μετά τις αλλαγές, που όχι μόνο δεν ενισχύουν τη συνοχή της ομάδας αλλά αφαιρούν και μέρος της έντασης.

Και όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός πως σε όλο το ματς, ο ΠΑΟΚ δεν εμπνέει ασφάλεια στα στημένα των αντιπάλων, τα παραχωρεί εύκολα και τελικά, από ένα κόρνερ που δεν απομακρύνει σωστά, δέχεται την ισοφάριση με το στήθος και «πετάει» στα σκουπίδια δύο πολύτιμους βαθμούς.

Το παράδοξο συγκριτικά με πέρσι!

Με οκτώ βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές και μοναδική ήττα στην Ισπανία, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο παραμένει «ζωντανός» αλλά είναι και φαβορί για την πρόκριση. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, πως ακριβώς την ίδια εποχή, πέρσι, οι Θεσσαλονικείς ταξίδευαν στη Ρίγα με μόλις έναν βαθμό και τρεις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, έχοντας μόνο μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης.

Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά...

Στην περσινή League Phase, ο Δικέφαλος τερμάτισε στην 22η θέση με 10 βαθμούς, παίρνοντας την πρόκριση -σε ισοβαθμία-, χάρη στην ευρεία νίκη επί της Φερεντσβάρος (5-0). Η αντίστοιχη νίκη φέτος φαίνεται πως είναι απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε αρκετά πλεονεκτική θέση ενόψει των τριών τελευταίων αγώνων.

Όπως προκύπτει, οι 11 βαθμοί θα είναι το όριο τη φετινή σεζόν, με τον Δικέφαλο να ψάχνει ουσιαστικά τρεις στα αντίστοιχα τελευταία παιχνίδια. Το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία φαντάζει το πιο «βατό» για βαθμούς, παρ' όλα αυτά οι Βούλγαροι με την έλευση του νέου προπονητή μετρούν δύο νίκες, κερδίζοντας χθες (27/11) με «τριάρα» τη Θέλτα.

Τα δύο τελευταία ματς του Ιανουαρίου κόντρα σε Μπέτις και Λυών -στη θεωρία- αποτελούν ίσως και τα πιο δύσκολα από τη στιγμή της κλήρωσης, με τον ΠΑΟΚ όμως να αποδεικνύει (και) φέτος, ότι του ταιριάζουν τέτοια παιχνίδια. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα κόντρα στη Λιλ.

Σκεφτείτε πόσο «εύθραυστη» είναι η βαθμολογία της League Phase, καθώς αν ο ΠΑΟΚ είχε πράξει τα... δέοντα κόντρα σε Μακάμπι και Μπραν θα ήταν στην κορυφή, ενώ χωρίς το «διπλό» στη Γαλλία θα βρισκόταν εκτός 24άδας!

Τα αν όμως δεν συνθέτουν δεδομένα και πλέον το σίγουρο είναι πως οι Θεσσαλονικείς πηγαίνουν στη Βουλγαρία για το δεύτερο... qualification point, ψάχνοντας ίσως την... απογείωση τον προσεχή Γενάρη.