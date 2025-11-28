Πλώρη για την οκτάδα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (πίνακες)

Αναλυτικοί πίνακες με τα σενάρια, τα όρια στους βαθμούς οκτάδας και πρόκρισης και τους αγώνες που απομένουν για κάθε ομάδα.

Μετά και την χθεσινή αγωνιστική στο Europa League και στο Conference League τα πράγματα ξεκαθάρισαν απολύτως για την τριάδα των ελληνικών ομάδων. Ο στόχος της πρόκρισης στην επόμενη φάση των νοκ άουτ έχει ήδη επιτευχθεί ουσιαστικά (αν και όχι ακόμα μαθηματικά). Αν πρέπει να στοχεύουν σε κάτι υψηλότερο ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι η πρώτη οκτάδα, που θα τους επιτρέψει να «περάσουν» ένα γύρο χωρίς να καρδιοχτυπήσουν, και φυσικά να έχουν πλεονέκτημα έδρας στη φάση των «16».

Πώς θα γίνει αυτό; Και πώς μπορεί να πηγάζει τόση αισιοδοξία, αν και αυτή τη στιγμή καμία από τις τρεις ελληνικές ομάδες δεν βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα; Τα πάντα αναλύονται πιο κάτω, ανά διοργάνωση και όχι μόνο με τη βαθμολογία, αλλά και τους αγώνες που απομένουν σε κάθε ομάδα.

EUROPA LEAGUE

Με τα υπάρχοντα δεδομένα (και κυρίως με το ότι οι περισσότεροι πρωτοπόροι στη βαθμολογία της League Phase γκέλαραν) το όριο βαθμών για την πρόκριση στους 24 το πιθανότερο είναι να «παίξει» μεταξύ 10-11 βαθμών. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται, δηλαδή, μία νίκη μακριά από αυτόν τον στόχο, και θεωρείται απίθανο να μην πάρουν τουλάχιστον τρεις βαθμούς πστα τρία ματς που απομένουν στην καθεμιά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (9 βαθμοί): Η νίκη επί της Στουρμ Γκρατς ήταν κομβική για να ανεβάσει βαθμολογικά τους πράσινους μέσα στην πρώτη 16άδα, αλλά παράλληλα έστειλε και μήνυμα ότι με δύο ματς ακόμα να απομένουν στην έδρα του κι ένα στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος οι πράσινοι μπορούν να υπολογίζουν ακόμα και το όριο των 14+ βαθμών, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα «κλείσει» η πρώτη οκτάδα. Αυτή τη στιγμή η 8η θέση βρίσκεται μόνο έναν βαθμό πάνω (10) κι αν οι βαθμοί συνεχίσουν να μοιράζονται (ανάλογα με τα ματς που απομένουν σε κάθε ομάδα) δεν αποκλείεται η 8η να μπει με 14 βαθμούς (σε ισοβαθμίες, βέβαια) ή και στους 15.

Αν υπάρχει κάτι αρνητικό για τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι ότι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει βρίσκονται πολύ γερά στο κόλπο της πρόκρισης και προφανώς θα έχουν μεγάλο κίνητρο να πάρουν κάτι από τους αγώνες τους.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχε το απόλυτο πισωγύρισμα στο ματς με τη Μπραν, όπου ισοφαρίστηκε στο τέλος, αλλά συνεχίζει να κρατάει την τύχη του στα χέρια του, όχι μόνο για την πρόκριση, αλλά ακόμα και για την πρώτη οκτάδα. Το επόμενο ματς με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία είναι το κομβικό για τον «δικέφαλο του βορρά», δεδομένου ότι μια νίκη θα τον ηρεμήσει απολύτως όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση, αλλά και θα του δώσει αυτοπεποίθηση ενόψει των δύο πιο απαιτητικών ματς στο τέλος με Μπέιτς και Λυών. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει δύο νίκες σ’ αυτά τα ματς, με δεδομένη την καλή του επιθετική παραγωγή ως τώρα, μπορεί να ελπίζει μέχρι και στο σενάριο να προλάβει οκτάδα με ισοβαθμίες στους 14 βαθμούς. Αλλιώς θα είναι από τους «ισχυρούς» στη φάση των πλέι οφ.

ΑΡ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΡΕΚΟΡ ΓΚΟΛ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 1 Λυών (Β) 12 4-0-1 11-2 Γκο Αχέντ (Μ) Γιανγκ Μπόις (Ε) ΠΑΟΚ (Μ) 2 Μίντιλαντ (Γ) 12 4-0-1 12-5 Γκενκ (Μ) Μπραν (Ε) Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Μ) 3 Άστον Βίλα (Α) 12 4-0-1 8-3 Βασιλεία (Ε) Φενέρμπαχτσε (Ε) Σάλτσμπουργκ (Μ) 4 Φράιμπουργκ (Γ) 11 3-2-0 8-3 Σάλτσμπουργκ (Μ) Μακάμπι Τ.Α. (Μ) Λιλ (Ε) 5 Ρεάλ Μπέτις (Α) 11 3-2-0 8-3 Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Ε) ΠΑΟΚ (Ε) Φέγενορντ (Μ) 6 Φερεντσβάρος (Β) 11 3-2-0 9-5 Ρέιντζερς (Μ) Παναθηναϊκός (Μ) Νότιγχαμ (Ε) 7 Μπράγκα (Β) 10 3-1-1 9-5 Νις (Ε) Νότιγχαμ (Μ) Γκο Αχέντ (Ε) 8 Πόρτο (Α) 10 3-1-1 7-4 Μάλμε (Μ) Βικτόρια Πλζεν (Ε) Ρέιντζερς (Μ) 9 Γκενκ (Δ) 10 3-1-1 7-5 Μίντιλαντ (Ε) Ουτρέχτη (Ε) Μάλμε (Μ) 10 Θέλτα Βίγκο (Δ) 9 3-0-2 11-7 Μπολόνια (Μ) Λιλ (μ) Ερυθρός Αστέρας (Ε) 11 Λιλ (Α) 9 3-0-2 10-6 Γιανγκ Μπόις (Ε) Θέλτα (Ε) Φράιμπουργκ (Μ) 12 Στουτγκάρδη (Δ) 9 3-0-2 8-4 Μακάμπι Τ.Α. (Μ) Ρόμα (Ε) Γιανγκ Μπόις (Μ) 13 Βικτόρια Πλζεν (Β) 9 2-3-0 6-2 Παναθηναϊκός (Ε) Πόρτο (Μ) Βασιλεία (Ε) 14 Παναθηναϊκός (Δ) 9 3-0-2 9-7 Βικτόρια Πλζεν (Μ) Φερεντσβάρος (Ε) Ρόμα (Μ) 15 Ρόμα (Α) 9 3-0-2 7-5 Σέλτικ (Ε) Στουτγκάρδη (Μ) Παναθηναϊκός (Ε) 16 Νότιγχαμ Φόρεστ (Γ) 8 2-2-1 9-5 Ουτρέχτη (Ε) Μπράγκα (Ε) Φερεντσβάρος (Μ) 17 ΠΑΟΚ (Β) 8 2-2-1 10-7 Λουντογκόρετς (ε) Μπέτις (μ) Λυών (ε) 18 Μπολόνια (Δ) 8 2-2-1 7-4 Θέλτα (Ε) Σέλτικ (Μ) Μακάμπι Τ.Α. (Ε) 19 Μπραν (Δ) 8 2-2-1 6-3 Φενέρμπαχτσε (Μ) Μίντιλαντ (Μ) Στουρμ Γκρατς (Ε) 20 Φενέρμπαχτσε (Β) 8 2-2-1 5-5 Μπραν (Ε) Αστον Βίλα (Μ) Στεάουα Βουκ. (Ε) 21 Σέλτικ (Β) 7 2-1-2 7-8 Ρόμα (Μ) Μπολόνια (Ε) Ουτρέχτη (Μ) 22 Ερυθρός Αστέρας (Β) 7 2-1-2 4-5 Στουρμ Γκρατς (Ε) Μάλμε (Ε) Θέλτα (Μ) 23 Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Α) 7 2-1-2 7-10 Μπέτις (Μ) Στεάουα Βουκ. (Μ) Μίντιλαντ (Ε) 24 Βασιλεία (Γ) 6 2-0-3 7-7 Άστον Βίλα (μ) Σάλτσμπουργκ (ε) Βικτόρια Πλεζν (μ) 25 Λουντογκόρετς (Γ) 6 2-0-3 8-11 ΠΑΟΚ (Μ) Ρέιντζερς (Ε) Νις (Μ) 26 Γιανγκ Μπόις (Γ) 6 2-0-3 7-12 Λιλ (Μ) Λυών (Μ) Στουτγκάρδη (Ε) 27 Γκο Αχέντ Ιγκλς (Δ) 6 2-0-3 4-9 Λυών (Ε) Νις (Ε) Μπράγκα (Μ) 28 Στουρμ Γκρατς (Γ) 4 1-1-3 4-7 Ερυθρός Αστέρας (μ) Φέγενορντ (ε) Μπραν (μ) 29 Σάλτσμπουργκ (Α) 3 1-0-4 5-10 Φράιμπουργκ (ε) Βασιλεία (μ) Άστον Βίλα (ε) 30 Φέγενορντ (Α) 3 1-0-4 4-9 Στεάουα Βουκ. (ε) Στουρμ Γκρατς (μ) Μπέτις (ε) 31 Στεάουα Βουκ. (Γ) 3 1-0-4 3-8 Φέγενορντ (μ) Ντινάμο Ζάγκρεμπ (ε) Φενέρμπαχτσε (μ) 32 Ουτρέχτη (Δ) 1 0-1-4 2-7 Νότιγχαμ (μ) Γκενκ (μ) Σέλτικ (ε) 33 Ρέιντζερς (Α) 1 0-1-4 2-9 Φερεντσβάρος (Ε) Λουντογκόρετς (Μ) Πόρτο (Ε) 33 Μάλμε (Δ) 1 0-1-4 2-10 Πόρτο (ε) Ερυθρός Αστέρας (μ) Γκενκ (ε) 35 Μακάμπι Τ.Α. (Β) 1 0-1-4 1-14 Στουτγκάρδη (ε) Φράιμπουργκ (ε) Μπολόνια (μ) 36 Νις (Γ) 0 0-0-5 4-12 Μπράγκα (μ) Γκο Αχέντ (μ) Λουντογκόρετς (ε)

CONFERENCE LEAGUE

Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ την εδραίωσε στην πρώτη 24άδα σε ποσοστό 100%, αφού το φετινό όριο πρόκρισης φαίνεται να υποχωρεί στους 6 βαθμούς (με ισοβαθμίες) ή σε κάποιες λιγότερες περιπτώσεις στους 7 βαθμούς που έχει ήδη. Αυτό της δίνει την ηρεμία να αντιμετωπίσει με διαφορετικό σκεπτικό την αναμέτρηση με την Σαμσούνσπορ, η οποία μοιάζει να είναι το «κλειδί» της οκτάδας. Αν η Ένωση φύγει τουλάχιστον με το βαθμό από την Σαμψούντα, πλέον το τελευταίο της ματς με την Κραϊόβα εντός θα είναι μπαράζ οκτάδας.

Στη φετινή διοργάνωση φαίνεται ότι οι βαθμοί θα μοιραστούν ακόμη περισσότερο. Μετά και την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής δεν υπάρχει ομάδα με το απόλυτο στις νίκες και μόνο η Ραπίντ Βιέννης έχει το απόλυτο στις ήττες. Οι ισοπαλίες ήταν λιγότερες σ’ αυτή την αγωνιστική απ’ όσο συνήθως (3), κάτι που δείχνει ότι οι ομάδες καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ρισκάρουν για να προλάβουν.