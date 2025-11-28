Πρώτο γκολ (και τι γκολ!) μετά από ένα χρόνο ο Καλάμπρια (vid)

Σχεδόν 12 μήνες είχε να σκοράρει ο Ιταλός αμυντικός και «δήμιος» της Στουρμ Γκρατς. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Λένε πως οι νίκες έχουν πολλούς «πατέρες», ενώ οι ήττες είναι πάντα…ορφανές.

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως η νίκη του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (27/11) έφερε στην ούγια φαρδιά - πλατιά την…υπογραφή του Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Ιταλός αμυντικός πέτυχε ένα γκολ που θα…ζήλευαν ουκ ολίγοι επιθετικοί.

«Ξεφτίλισε» ποδοσφαιρικά τον Κάριτς, καθώς πέρασε υπέροχα τη μπάλα από πάνω του και με «ξερό» δεξί σουτ έστειλε…συστημένη την μπάλα στα δίχτυα των Αυστριακών.

Γκολ που βάζει γερά το Τριφύλλι στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη…πίστα του Europa League.

O 28χρονος ποδοσφαιριστής έπειτα από 12 γκολ με τη φανέλα των «πρασίνων», άνοιξε λογαριασμό με τα δίχτυα και αυτό ήταν το πρώτο του γκολ έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024 είχε σκοράρει με την Μίλαν στην επιβλητική νίκη (6-1) απέναντι στη Σασουόλο για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παρακολουθήστε στο βίντεο (μετά το 01:10) το γκολ.