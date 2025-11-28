Η ξεχωριστή αφιέρωση της Γκενκ στον Καρέτσα για το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας οδήγησε τη Γκενκ στη νίκη, σημειώνοντας το παρθενικό του γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και ο βελγικός σύλλογος τίμησε τη στιγμή με μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

Μετά από μια περίοδο χωρίς γκολ, ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός επέστρεψε εντυπωσιακά, συνεχίζοντας τις καλές του εμφανίσεις τόσο με την Εθνική Ελλάδας όσο και με τη φανέλα της Γκενκ. Στη σημαντική επικράτηση με 2-1 απέναντι στη Βασιλεία, ο 18χρονος εξτρέμ σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, χαρίζοντας ουσιαστικά το τρίποντο στην ομάδα του.

Πέρα από την UEFA, που τον ανέδειξε με τη φράση «Κρατήστε το όνομα», η Γκενκ γιόρτασε το επίτευγμά του με μια συμβολική ανάρτηση. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του Καρέτσα όταν ήταν ακόμη ball boy σε αγώνα του Europa League, δίπλα σε μια σύγχρονη εικόνα του να πανηγυρίζει το πρώτο του ευρωπαϊκό τέρμα στην ίδια διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γκολ του έχει συμπεριληφθεί στα κορυφαία της 5ης αγωνιστικής του Europa League.