Εύκολη αποστολή για την Αϊντχόφεν

Παράλληλα, η Φέγενορντ δοκιμάζεται στην έδρα της ουραγού Τελστάρ κι εκτός απροόπτου θα πάρει την νίκη, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Τσβόλε-Χέρενφεν 28/11 Εξέλσιορ-Μπρέντα 29/11 Φορτούνα Σιτάρντ-Χεράκλες 29/11 Ναϊμέγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 29/11 Αίντχόφεν-Φόλενταμ 30/11 Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Ουτρέχτη 30/11 Τέλσταρ-Φέγενορντ 30/11 Τβέντε-Αλκμααρ 30/11 Αγιαξ-Γκρόνινγκεν 30/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
- Αϊντχόφεν 34
- Φέγενορντ 28
- Αλκμάαρ 24
- Ναϊμέγκεν 21
- Άγιαξ 20
- Ουτρέχτη 20
- Γκρόνινγκεν 20
- Τβέντε 17
- Χέρενφεν 17
- Φορτούνα Σιτάρντ 17
- Σπάρτα Ρότερνταμ 17
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 16
- Φόλενταμ 14
- Εξέλσιορ 13
- Τσβόλε 13
- Μπρέντα 12
- Χέρακλες Αλμέλο 12
- Τέλσταρ 10