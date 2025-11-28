Εύκολη αποστολή για την Αϊντχόφεν

Την ευκαιρία να παραμείνει επικεφαλής και με διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες της, έχει η πρωτοπόρος του ολλανδικού πρωταθλήματος, Αϊντχόφεν, καθώς για την 14η αγωνιστική θα φιλοξενήσει την Φόλενταμ και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη.

Παράλληλα, η Φέγενορντ δοκιμάζεται στην έδρα της ουραγού Τελστάρ κι εκτός απροόπτου θα πάρει την νίκη, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: Τσβόλε-Χέρενφεν 28/11 Εξέλσιορ-Μπρέντα 29/11 Φορτούνα Σιτάρντ-Χεράκλες 29/11 Ναϊμέγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 29/11 Αίντχόφεν-Φόλενταμ 30/11 Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Ουτρέχτη 30/11 Τέλσταρ-Φέγενορντ 30/11 Τβέντε-Αλκμααρ 30/11 Αγιαξ-Γκρόνινγκεν 30/11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες) Αϊντχόφεν 34 Φέγενορντ 28 Αλκμάαρ 24 Ναϊμέγκεν 21 Άγιαξ 20 Ουτρέχτη 20 Γκρόνινγκεν 20 Τβέντε 17 Χέρενφεν 17 Φορτούνα Σιτάρντ 17 Σπάρτα Ρότερνταμ 17 Γκόου Αχέντ Ιγκλς 16 Φόλενταμ 14 Εξέλσιορ 13 Τσβόλε 13 Μπρέντα 12 Χέρακλες Αλμέλο 12 Τέλσταρ 10