Το μεγάλο ντέρμπι στο πριγκιπάτο μεταξύ της Μονακό και της πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Παρί Σεν Ζερμέν, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα για την 14η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι «μονεγάσκοι» θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν ξανά στην κορυφή, αλλά η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν θα είναι κόντρα στους πρωταθλητές του Λουίς Ενρίκε. Στο μεταξύ, σαφώς πιο εύκολο έργο θα έχει η (δεύτερη της βαθμολογίας) Μαρσέιγ, η οποία θα φιλοξενήσει στο «Βελοντρόμ» την Τουλούζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μετζ-Ρεν

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί FC-Οσέρ

Μαρσέιγ-Τουλούζ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Στρασμπούρ-Μπρεστ

Ανζέ-Λανς

Χάβρη-Λιλ

Λοριάν-Νις

Λιόν-Ναντ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)