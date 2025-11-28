Μεγάλο ντέρμπι στο πριγκιπάτο

Οι «μονεγάσκοι» θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν ξανά στην κορυφή, αλλά η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν θα είναι κόντρα στους πρωταθλητές του Λουίς Ενρίκε. Στο μεταξύ, σαφώς πιο εύκολο έργο θα έχει η (δεύτερη της βαθμολογίας) Μαρσέιγ, η οποία θα φιλοξενήσει στο «Βελοντρόμ» την Τουλούζ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μετζ-Ρεν
ΣΑΒΒΑΤΟ
Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν
Παρί FC-Οσέρ
Μαρσέιγ-Τουλούζ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Στρασμπούρ-Μπρεστ
Ανζέ-Λανς
Χάβρη-Λιλ
Λοριάν-Νις
Λιόν-Ναντ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
- Παρί Σεν Ζερμέν 30
- Μαρσέιγ 28
- Λανς 28
- Λιλ 23
- Στρασμπούρ 22
- Ρεν 21
- Λιόν 21
- Μονακό 20
- Νις 17
- Τουλούζ 16
- Ανζέ 16
- Παρί FC 14
- Χάβρη 14
- Μπρεστ 13
- Λοριάν 11
- Μετς 11
- Ναντ 11
- Οσέρ 8